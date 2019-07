Naša voditeljica pokazala zavidnu liniju u crnom badiću: 'Premoćno'

Redovitim objavama iz Portugala Ivana Paradžiković daje do znanja da se na godišnjem odmoru dobro provodi. Na nizu fotografija koje je poslijednje objavila na Instagramu pokazala je zavidnu liniju.

- Ocean, baby. Nemilosrdan. Leden - napisala je Ivana nakon što se okupala u Atlanskom oceanu.

Foto: Instagram

Dobar provod u Portugalu prate njezini fanovi koji ispod slika redovito ostavljaju komentare i lajkaju objave.

"Lijepe slike, lijepa Ivana, uživaj", "Premoćno", "Predivna Ivana", raspisali su se obožavatelji u komentarima.

Prije dvije godine, emisija "Provjereno" proslavila je 10. godišnjicu, a te godine posjetila je i Tajland sa sinom Hugom koji je trenutno s njom u Portugalu.

- Putovanja su fenomenalna, pogotovo zbog spoznaje kako je sve relativno. Nešto što je na jednom kraju svijetu poželjno, na drugom je potpuno suprotno – odbojno. To je lekcija koju ga pokušavam naučiti, da sve na svijetu ovisi o njegovom odnosu prema tome: ljepota, stres, međuljudski odnosi... Sve kreiramo sami, uklapajući to u svoje vrijednosne sudove. Otići tisućama kilometara daleko ponekad pomogne da to shvatimo - rekla je tada.



