Naša poznata glumica nakon prekid s dečkom po ovoj cijeni prodaje njihov stan: Ima dosta kupaca

Glumica Katarina Baban, koju trenutno gledamo u seriji "U dobru i zlu" na Novoj TV, nedavno je otkrila kako je prekinula dugogodišnju vezu s partnerom Igorom Subotićem. Zbog ovakvog razvoja njihovog odnosa bivši par je stavio na prodaju četverosobni stan koji su kupili u Zagrebu. Glumica i dizajnerica sada je ispričala što se dogodilo i otkrila je kako ide prodaja stana.

- Moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg ga prodajemo. Nažalost, to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - ispričala je za Story i otkrila kako napreduju s prodajom stana. - Dobro, ima dosta kupaca, dosta ljudi dolazi gledati tako da nadam se da ćemo uskoro nešto riješiti.

Na Njuškalu se u opisu ovog stana navodi kako se ovaj stan nalazi na iznimnoj lokaciji, samo stotinu metara udaljen od tržnice jednog kvarta na zapadnom dijelu grada i pruža sve što je potrebno za ugodan i bezbrižan život. - Stan raspolaže s tri spavaće sobe, od kojih je svaka prilagođena specifičnim potrebama stanara. Jedna od soba trenutno je uređena kao radna soba, unutar koje je smještena i infracrvena sauna, omogućujući potpuni užitak i relaksaciju u vlastitom domu. Druga spavaća soba preuređena je u prostranu garderobu s kozmetičkim kutkom, što predstavlja ostvarenje snova za sve ljubitelje mode i ljepote. Treća, ujedno i najveća spavaća soba, predstavlja pravi master bedroom, a iz nje se izlazi na ugodnu lođu, idealnu za opuštanje uz knjigu ili večernji odmor na svježem zraku - piše u opisu oglasa. Stan se prodaje po cijeni od 399.500 eura.

Katarina Baban poznata po igranju u serijama "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori", "Tajne", "Crno-bijeli svijet"...svog je sada već bivšeg partnera upoznala u osnovnoj školi. Zajedno su pohađali i srednju, a Igor je Katarini bio pratnja čak i na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda ponovno spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi. - Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo - kazala je Osječanka jednom prilikom za In Magazin. Ipak, njihovoj ljubavnoj priči, koja je mogla poslužiti i kao neki dobar scenarij za romantičnu komediju - nažalost je došao kraj.

GALERIJA Kći Josipe Pleslić privukla je sve poglede kada se pojavila kao podrška majci