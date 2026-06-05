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Pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela'! Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
05.06.2026.
u 19:54

Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a od 20.15 sati pred gledateljima je pretposljednja epizoda sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica nestaje. Cijelo mjesto je zabrinuto. U odsustvu, Ivica kriomice nabavlja pištolj.  S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza, a Domazet je zabrinut zbog moguće Vukasove odmazde. Luce govori Krsti da ne širi vijest o njezinoj trudnoći, no on si ne može pomoći. Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez. Jakov donosi Kati vijest o razvodu i obećava joj da će s njom ostati zauvijek. Vice misli da je sve sredio u svoju korist te nakon potpisanog razvoda odlazi iz Vrila s koferom novca. No na izlasku ga netko neočekivano presreće.. 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz Divlje pčele

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