Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
DOŠLA JE FINALA

Ovako je Davorka izgledala kada je s 137,7 kg ušla u 'Život na vagu', a ovako izgleda nakon gubitka 57 kg

Foto: RTL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 10:00

Najveća lekcija koju nosi iz showa jest da hrana ne smije biti rješenje za emocije i ta je spoznaja, kaže, vodi kroz svakodnevne izazove

Davorka Roginek, finalistica prošle sezone showa 'Život na vagi', i dalje se bori s išijasom, ali još snažnije gradi zdrav, ispunjen i sretniji život, vjerna odluci da se nikada ne vrati na staro. Impresionirala je javnost svojom nevjerojatnom transformacijom i gubitkom čak 57,5 kilograma, a kada je ušla u show imala je 137,7 kilograma. Za Davorku Roginek sudjelovanje u 'Životu na vagi' bilo je, kako kaže, jedno od najhrabrijih poglavlja njezina života - buđenje koje nije bilo samo fizičko nego i emocionalno. Premda se na tom putu suočavala s bolovima uzrokovanim išijasom, nije odustajala i stigla je sve do finala. Kad se osvrne na to iskustvo, ponosna je jer zna da je pronašla novu snagu, a odluka da se nikada ne vrati na staro i dalje je njezin najveći pokretač.

„Nisu me uvijek održavali treninzi ili vaga, nego spoznaja koliko mi je loše bilo prije - fizički i psihički. Ne želim se vratiti na staro. Da, teško je i to je stalna borba s usponima i padovima, ali je vrijedno svake borbe“, ističe. Nakon showa vratila se svakodnevici ispunjenoj obvezama, priznaje da prehrana i kretanje više nisu u onom intenzivnom ritmu kao unutar kuće, no upravo ju je to naučilo kako pronaći ravnotežu. Danas briga o sebi za Davorku znači i oprostiti si kada ne stigne sve, naspavati se i reći sama sebi da je - dovoljna. „Naučila sam da ako ja puknem, sve puca. Zato više ne mislim da je sebičnost kad uzmem vremena za sebe. To je odgovornost, a i djeci pokazujem da briga o sebi nije luksuz, nego temelj“, objašnjava.

Najveća lekcija koju nosi iz showa jest da hrana ne smije biti rješenje za emocije i ta je spoznaja, kaže, vodi kroz svakodnevne izazove. Nije uvijek lako, ali važno je ne stati. Upravo ta upornost i otvorenost doveli su je do toga da postane inspiracija drugima zbog čega se, kako kaže, osjeća nevjerojatno i ponizno. „Jer ja sam bila ta koja je tražila inspiraciju, gledala druge i mislila - ja to ne mogu. A sad, kad mi netko kaže da mu dajem nadu, srce mi naraste“, iskreno kaže. Kandidatima nove sezone i svima koji se bore s kilogramima šalje snažnu poruku: „Ne moraš sve moći odmah. Ako ne možeš hodati, mijenjaj što jedeš. Ako ne možeš mijenjati sve - promijeni jedno. Najgore je stajati. Sve drugo je korak naprijed.” Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

FOTO Naša pjevačica skinula je 50 kilograma, sada živi u Beogradu i svi hvale njezinu vitku liniju
1/34
Ključne riječi
showbiz život na vagi davorka roginek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još