Naša pjevačica o vjeri: 'Pokreće me približavanje k Istini'

Pjevačica Nika Antolos, članica benda Feminnem koja radi i kao radijska voditeljica, na Instagramu se često javi, a ovoga puta je podijelila svoje misli.

- Pokreće me ono sto se naziva normalnim, a ludost je najvećeg stupnja. Pokreću me oni što se bore s vjetrenjačama ne iz tvrdoglavosti, već iz očaja, vječne nade prema onima što istu ne cijene... Pokreće me najviše vjera, nada u promjenu na bolje, približavanje k Istini i vikanje iste na glas, jer koji je smisao sebično je zadržati na jeziku... Tipka ,,sebičnost” lift ne podiže, već spusta.. Pokreće me tuđa bol i želja da je ugasim. Empatija je stvar mekoće srca, al’ ona krvava ipak moguća je tek ako i tebe je jednom bolilo... Ja mogu pričati o svemiru, o istom knjigu napisati, ali neki će astronaut sigurno umirati od smijeha dok je čita... Ali srca.. to mi je ,,doma”... Oči su najljepše knjige, mogla bih ih vječno čitati... Saslušajte srcem tuđe boli, nisu zarazne, obećajem... - napisala je pjevačica pored fotografije i citata u kojem otkrila da je molila za sve što ima.

Podsjetimo, Nika se osvrnula na svoju borbu s multiplom sklerozom. Nika je napisala kako je sada potpuno zdrava. "Nakon preko 14 godina mučenja s MSom, ozdravila sam potpuno uz Božju pomoć i protokol moje sestre @izgubljeno.znanje. Zdrava sam oko pet godina, zdravlju godine vise ne brojim... Vjerujem da je već itekako jasno koliko zato cijenim priliku za zdravlje... U to ime krećem u jednu novu epohu svoga života... Onu koja potiče pokret, snagu, ali na nježan način prema svome tijelu, te u ime zahvalnosti u podržavanju zdravlja istog... Još malo, pa vam sve detaljno pokažemo... Jedva čekam...", napisala je Nika.

Pjevačica grupe Feminnem u rujnu prošle godine na društvenoj mreži Instagram progovorila je o vrlo neugodnoj situaciji koja se dogodila na dječjem igralištu. "Jučer na dječjem igralištu migrant (da, migrant, kome god smetalo) slikao je djecu uključujući i moje dijete. Na sreću, tata jednog djeteta uočio ga je, uzeo mu mobitel i izbrisao sve slike, uz rečenicu: 'Vidimo li te još jednom, nećeš ovako dobro proći.' Rekla sam to nježnije nego on, naravno. Vjerujte mi, Bogu hvala da nisam bila, jer ne bi odšetao na svojim nogama", napisala je potresena Nika ovim neugodnim iskustvom.

Potom je uputila i poruku. "Ako vi nećete nadzirati tko nam dolazi u zemlju, ako vi nećete štititi našu djecu – mi ćemo. A kako ćemo to činiti, to se samo nas tiče. Kad ste zadnji put prošetali Tomislavcem? Toliko. Prešućuju se sve neugodne situacije s migrantima, jer ne vole da to izlazi u javnost. Neće ići. Moramo li mi svojoj djeci od 10 i manje godina kupovati paprene sprejeve ili će država napokon krenuti štititi najmanje više nego njih?? Ne smijemo dozvoliti da obzir pojede djetinjstvo i nevinost. Dosta. Dao im Bog mira, nama također!" poručila je pjevačica.

Niki Antolos prije više od 10 godina dijagnosticirana je multipla skleroza, a zbog toga nije mogla hodati i bila je slijepa na jedno oko. Glazbenica je istaknula kako se danas smatra izliječenom, a najviše što joj je pomoglo, kako kaže, bila je vjera u Boga.

– Vjera mi je baza. Ja sam se cijelo vrijeme molila Bogu da to izdržim najbolje što mogu, onda sam se molila i da me uzme jer sam čovjek, i onda kad je bilo strašno, ne možeš disati, hodati, ne vidiš smisao postojanja, i još te cijelo to vrijeme dijete gleda... Bio je to jedan strašan period. Tu se puno svega promijenilo i gospodin je oduvijek bio sa mnom, ja sam zapravo samo to trebala osvijestiti, tako da, bolest mi je u tome pomogla – istaknula je jednom prilikom.

