Naša pjevačica izgubila je 10 kilograma tijekom nastupa u srpskom showu, evo tajne njenog uspjeha

Mlada i talentirana pjevačica Beta Sudar, koju šira javnost pamti po nastupima u "Supertalentu" i na Dori, nedavno je osvojila srca publike i žirija u regionalnom glazbenom natjecanju "Zvezde Granda", gdje je stigla do samog finala. Osim vokalnih sposobnosti, Beta je impresionirala i svojom transformacijom, izgubivši čak 10 kilograma tijekom trajanja showa. Njen put do vitkije linije nije bio samo estetski, već i put do većeg samopouzdanja i profesionalnog napretka, a sada je otkrila tajnu svoje promjene.

- Kada sam se prijavila za Zvezde Granda, imala sam 74 kg. Iskreno, tada sam se osjećala dobro i bila sam zadovoljna svojim tijelom, ali sam znala da bih se još bolje osjećala s manje kg. Razmišljala sam o tome da krenem sa zdravom prehranom i teretanom. Ubrzo sam počela redovito vježbati i tu sam upoznala svog osobnog trenera Hrvoja Sučića - rekla je Beta u razgovoru za Story.

Jedan od ključnih faktora Betinog uspjeha bila je promjena u prehrani: - Iako mi je bilo najteže upravo početi, uspjela sam, a taj prvi korak bio je ključan. Uvela sam treninge tri puta tjedno, prestala jesti tjesteninu, izbacila gazirane sokove i počela piti kavu bez šećera i mlijeka. Fokusirala sam se na unos proteina, voća i povrća, a najvažnije od svega – smanjila sam količine hrane - kazala je pjevačica.

Također, prisjetila se svoje bitke s gubitkom kilograma: - Danas, kada se prisjetim razdoblja u kojem sam imala 10 kilograma vise, shvaćam da sam tijekom tog perioda nekoliko puta pokušala smršaviti, ali nikada nisam bila dovoljno dosljedna da to stvarno ostvarim. Kada sam vidjela prve rezultate to me najviše tjeralo da nastavim, mislim da je to svima najvažnije. Moj savjet je: kreni s vježbanjem, uživaj u hrani koju voliš, ali u manjim količinama, i nastoj dodati povrće u svaki obrok - savjetuje za kraj Sudar.

Rezultati nisu izostali. Tijekom tri mjeseca u "Zvezdama Granda", Beta je izgubila više od 10 kilograma, a žiri je primijetio i pohvalio njenu transformaciju. No, važnije od samog gubitka kilograma bilo je povećanje samopouzdanja. Beta se osjećala sigurnije i zadovoljnije sobom, što se odrazilo i na njene scenske nastupe. Voditeljica Vesna Milanović u emisiji "Zvezde Granda Specijal" izrazila je divljenje prema Betinoj predanosti.

Beta Sudar se na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavila kroz nastupe u popularnim emisijama kao što su "Supertalent" i Dora. Njen talent je odmah prepoznat, no Beta je težila stalnom napretku, kako vokalnom, tako i scenskom. Prijavom na "Zvezde Granda", regionalno popularno natjecanje, Beta je sebi postavila nove izazove. Osim što je htjela usavršiti svoje pjevanje, osjećala je da bi se s manje kilograma osjećala bolje i sigurnije na sceni.

