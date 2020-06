Naša pjevačica dan je provela na Hitnoj: 'Doktori i sestre napravili su sve što su mogli'

Pjevačici Niki Antolos prije dvije godine dijagnosticirana je multipla skleroza i od tada se bori sa simptomima ove bolesti zbog kojih je opet završila na Hitnoj.

- Jučer je dan krenuo ustajanjem na lijevu nogu. Zapravo,izričito desnu... Moj centar za ravnotežu rekao je danas samo udesno mala, tako da sam se prvih par minuta vrtjela u krug po sobi, ko’ pas za repom, dok nisam skužila da me tijelo uopće ne sluša. Uz to još i nepodnošljiva vrtoglavica i mučnina ..3 u 1..Naravno, jučerašnji dan sam zato provela na hitnoj...Iako su doktori i sestre napravili sve što su mogli, danas mi je isto...Ok, malo lakše, jer se nekako privikneš i ta prva panika se slegne, shvatiš da će proći i da te dijete i dalje gleda...I nakon svih tih sati ondje, bockanja,krvi i upoznavanja s tuđim dijagnozama, došla sam ovdje samo da Vam šapnem-ponedjeljak i dalje može biti puno gori..I meni vama.. Ne dopustite da vam trenutne boli ukradu sutrašnje radosti...Jer to će biti samo vašom krivicom...Ne tješite se tuđim gorim situacijama, već budite svjesni svojih radosti, velika je razlika..Da, život je kao ponedjeljak - banana,žut i u obliku osmijeha. Kako si tko odabere. - opisala je svoje stanje Nika.

Otkako je saznala za dijagnozu počela se i javno zalagati za legalnu upotrebu medicinskog ulja kanabisa koje pomaže oboljelima od multiple skleroze. Kada je s javnosti podijelila da ima multiplu sklerozu opisala je s kakvim se simptomima susrela. - Krenulo je samo da noge ne osjećam, do pupka po mjesec dana i onda se počelo pogoršavati, da ne vidim na lijevo oko. Svi ovi ostali simptomi, nemoguće ih je nabrojati. Toliko boli, konstantno svaki dan, umor, vrtoglavica, mučnine - ispričala je tada.

