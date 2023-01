Naša missica odgovorila na kritike: 'Ako netko želi sponzorirati haljinu od 20.000 dolara, Direkcija će rado surađivati'

Lijepa 20-godišnja studentica Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) Arijana Podgajski prošle godine u svibnju u oštroj konkurenciji 13 djevojaka iz cijele zemlje osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske zbog koje je morala već dan iza Nove godine otputovati u SAD na izbor za Miss Universe 2022. koji je zakazan za 14. siječnja. Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za mentalno zdravlje, prava žena i napuštene životinje. U moru obveza koji je čekaju od jutra do mraka svaki dan, uspjeli smo mladu Krapinčanku uhvatiti za kratki razgovor o obvezama koje je čekaju, doživljajima i očekivanjima za izbor.

Kakav je osjećaj nakon što ste stigli u Ameriku? Jeste li uzbuđeni ili pomalo prestrašeni?

Osjećaj je prekrasan, jako sam uzbuđena, a strahu nema mjesta jer ovdje brinu o nama na najljepši mogući način. Moj prvi dodir s Amerikom je New Orleans, a mnogi kažu da to i nije pravi američki grad, budući da su ga gradili Francuzi, ali ono što sam do sada vidjela je potpuno drugačije od Hrvatske i jako mi se sviđa.

Jeste li stigli isprobali pokoji lokalni pub, restoran, turističke atrakcije?

Vjerujem da će nas tijekom priprema voditi na razna mjesta u gradu, no nama samima nije dozvoljeno izlaziti iz hotela jer je svaki dan isplaniran od jutra do mraka i raspored za idući dan dobivamo navečer prije spavanja. Podijeljene u grupe odrađujemo razna snimanja na različitim lokacijama u gradu.

Kakve vas sve obveze čekaju do izbora?

Prvih nekoliko dana smo sve morale odraditi tzv. registrations & fittings, tj. akreditiranje i dobivanje lente s nazivom svoje zemlje, isprobavanjem sponzorske garderobe i obuće za izbor te snimanjima za pojedine sponzore. Tek kada smo sve stigle i prošle tu proceduru, ipak nas ima 86 i to traje nekoliko dana, počele su službene aktivnosti: snimanja po gradu, sponzorska snimanja, vježbanje koreografije, a nekoliko dana pred izbor imamo i preliminarno ocjenjivanje: razgovor sa žirijem te ocjenjivanje u kupaćim kostimima i večernjim haljinama.

Kako vam izgleda jedan tipičan dan tamo?

Tempo je vrlo intenzivan, nama nije dozvoljeno samima izlaziti iz hotela, čak niti s našeg kata u hotelu. Kada negdje idemo, uvijek je s nama u pratnji shaperon, odnosno gospođe pratiteljice koje se brinu za našu sigurnost i da na sve stignemo spremne i na vrijeme. Buđenje je već u 6 ujutro kako bi se stigle našminkati i srediti kosu za taj dan. Nakon doručka odrađujemo snimanja koja se nastavljaju nakon pauze za ručak. Pred kraj dana vraćamo se u sobe i spremamo za večeru koja je uvijek u nekom drugom restoranu ili hotelu u gradu. Povratak u hotel i spremanje na spavanje je nerijetko već iza ponoći.

Što sve spremate za izbor?

Ove godine po prvi puta smo dobili zadatak oslikati plašt koji ćemo nositi za vrijeme ocjenjivanja u kupaćim kostimima. Ja sam iskoristila priliku opet promovirati Hrvatsku i svoje Hrvatsko zagorje, tako da je moj plašt obojen u zeleno, što me podsjeća na naše zagorske brežuljke, a licitarska srca, zaštićena od strane UNESCO-a, šalju poruku sreće i ljubavi.

Kako se vama sviđa narodna nošnja kao haljina kojoj nas predstavljate? Neki na društvenim mrežama nisu bili oduševljeni njome.

Bilo je dosta kritika na nošnju, ali očekivala sam da će biti tako i znam da što god da smo odabrali i napravili, nekome se ne bi sviđalo i bilo bi kritika. Mislim da ne bi bilo primjereno da se predstavnica Hrvatske predstavi u nacionalnom kostimu s perlicama, šarenom perju i šljokicama poput djevojaka iz Južne Amerike ili Azije, naša tradicija i kultura je drugačija. Sigurna sam da bi tada bilo i više kritike. Osim toga, te zemlje na nacionalni kostim troše i po 20.000 dolara – ako netko u Hrvatskoj želi sponzorirati takav nacionalni kostim, sigurna sam da će Direkcija biti sretna surađivati s njima.

Nacionalni kostim ili haljina je priča, a naša nacionalna haljina priča priču o prirodi i životu s prirodom i od prirode, što je vrlo popularno u današnjem svijetu, barem na riječima. Platno od kojeg je izrađena ovogodišnja haljina staro je preko 80 godina, ručno je tkano od lana uzgojenog na hrvatskim poljima! Takvo platno više nigdje ne možete kupiti! Logotip Krapinsko-zagorske županije, kojeg je vjerno preslikala akademska slikarica Antonia Maričević, predstavlja moje Hrvatsko zagorje, a taj je logotip osmislila poznata i višestruko nagrađivana agencija Bruketa i Žinić.

Jeste li se već sprijateljili s nekim, kakva je atmosfera među curama?

Svaka od nas ima cimericu, a ja sam u sobi s Miss Universe Libanona. Družim se i s ostalim djevojkama, ovisno o tome kako nas podijele po grupama za snimanja.



Hoće li faks puno propatiti?

Svjesno sam krenula na Zagrebačku školu ekonomije i managementa (ZŠEM) odmah ove godine iako sam znala da ću puno izostajati s predavanja zbog obaveza koje titula nosi i naravno zbog odlaska na svjetski izbor. Kada god mogu, prisutna sam na predavanjima, redovito izlazim na kolokvije i mislim da se sve može stići ako se dobro isplanira dan. I svjetski izbor je sada dok nam traju zimski praznici, pa ću minimalno izostati s predavanja.

Kako biste vi sebe opisali? I što mislite da će vam biti prednost, a što nedostatak u odnosu na druge cure?



Mislim da ove godine ima zaista prekrasnih djevojaka, sve su one obrazovane, ambiciozne i svjesne svojih vrijednosti, a u isto vrijeme skromne i spremne godinu dana posvetiti humanitarnom radu, što očekuje jednu od nas pobjedom na izboru. Mislim da ja nemam niti prednosti niti nedostataka u odnosu na druge, jer nitko od nas nije savršen.

Dokad ste u Americi i što za vas znači ovaj izbor?

U Hrvatsku se vraćam odmah dan nakon izbora, u popodnevnim satima imamo let za New York te nakon toga noćni let za Beograd, a nakon toga u Zagreb. Izbor Miss Universe za mene je ostvarenje snova. Nešto što se desilo vrlo spontano. Iako u Hrvatskoj, nažalost, nije toliko popularan, u drugim zemljama djevojke sanjaju sudjelovati na ovom izboru, a jako mali broj ima priliku dobiti tu mogućnost. Prvo nisam mogla vjerovati da ću imati priliku sudjelovati na našem hrvatskom izboru, a da ću i pobijediti – nisam mogla niti sanjati. Sada sam tu, u New Orleansu i predstavljam Hrvatsku, što je za mene izuzetno velika čast i privilegija, nešto što ću svojoj djeci uvijek pričati s velikim ponosom.

Kakva očekivanja imate od izbora?

Svaka od nas željela bi pobijediti i zato i jesmo ovdje. Kada sam se prijavila na Miss Universe Hrvatske, bila sam presretna kada su me pozvali na casting i za mene je to već bila pobjeda. Naravno da bih se željela plasirati u polufinale, no ako se to i ne dogodi, znam da sam dala sve od sebe i osjećam se pobjednicom već time što sam tu i predstavljam Hrvatsku.

Koja je glavna tema ove godine i što ćete reći na tu temu?

Nisu nam za sada zadali nikakvu temu. Miss Universe Organization od nas traži autentičnost, da budemo ono što jesmo i da promoviramo ono što je svakoj od nas važno.

Jedno pitanje da se vratimo na svibanj.. Kako ste se osjećali kad ste postali Miss Hrvatske i saznali da idete u izbor za Miss Universe?

Kada sam pobijedila na izboru Miss Universe Hrvatske, u jednom trenutku sam izgubila tlo pod nogama i nisam ni bila svjesna da se to događa baš meni. Moram priznati da nisam ni sanjala koliko toga je potrebno učiniti u pripremama za odlazak na ovakav svjetski izbor. Titula Miss Universe Hrvatske nosi jako puno obaveza i puno djevojaka nije toga svjesno kada se prijavljuje. Međutim, kada sjednete u avion i kad postanete svjesni da putujete na izbor Miss Universe, osjetite zadovoljstvo da se isplati baš svaka žrtva za taj osjećaj.

