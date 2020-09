Naša glumica progovorila o drastičnom gubitku kilograma: 'Doktorica mi je rekla stani malo. Prešla si granicu'

Glumica Vitomira Lončar, koju mnogi znaju pod nadimkom Bucka, nedavno je mnoge iznenadila svojim izgledom. Naime, Vitomira je, izgubila 14 kilograma, a svojim novim izgledom mnoge je iznenadila. Ipak, kako priznaje malo joj je falilo da zbog drastičnog gubitka kilograma na sebe navuče zdravstvene probleme.

-Nisam ja shvatila, doktorica mi je rekla: 'Vita, stani malo. I ti i muž prešli ste onu granicu dopuštenog s obzirom na godine, morate malo izgubiti na težini.' To je bilo prije više od godinu dana. Muž se s tim nije zamarao pa kao: 'Kaj bi ti htjela biti, u 70. desetljeću smo. I kaj bi sad trebala biti Claudia Schiffer?' Ali krenuli smo zbog zdravlja i tako sam ja uspjela s neuspješnim pokušajima gladovanja, našla trenericu u Kini i onda sam počela raditi s njom prehranu i vježbanje. Jedno i drugo gledamo u tanjur i vježbamo, nema neke velike tajne. Gledaj tanjur ima li svega bitnog za organizam i vježbanje, ne smršavite samo s prehranom. Ja to sad znam, bez vježbanja nema ništa, a isto tako znam da nikad nije kasno, uvijek se može početi - kazala je glumica za IN magazin koja trenutno dane provodi u hotelskoj sobi u samoizolaciji nakon što je nedavno iz Hrvatske stigla u Kinu u kojoj živi proteklih godina.

- Ja se ne mičem iz svoje karantene do 14. 9., iz hotela Xi'anemu na jugoistoku Kine, gdje trebam ostati 14 dana od slijetanja kako bi se Kina zaštitila od virusa izvana - kaže Vitomira koja za sada nema nikakvih simptoma.

-Bilo me strah na putu, moram priznati, bilo je dosta neugodno, panika. Nakon što sam šest mjeseci provela na otoku, odjednom gomila ljudi, aerodrom. Malo me bilo strah, postoje mjere, stalno temperaturu testiraju, ali odlično sam. Putovala sam s maskom, vizirom i dezinfekcijskim sredstvima. Imala sam sreće jer sam sjedila s dva Kineza koji su imali skafandere, dvije maske, vizire i stalno su špricali. Nije ugodno, avioni su krcati, nema jednog praznog sjedala, socijalna distanca je nemoguća. Nisam oka sklopila 37 sati s maskom i vizirom. Cijelo vrijeme sam spremna - priznala je glumica koja zdrav život ne zanemaruje ni u svojih par kvadrata hotelske sobe u kojoj će boraviti još skoro tjedan dana.

- Odmah sam shvatila da si moram napraviti dnevni raspored, tako da sam odredila da 12 sati radim, 50 minuta čitam i pišem, a 10 min sam posvetila trčanju. Svaki sat trčim jedan kilometar, jučer sam 12, danas 6 i još sam vježbala - kazala je Vitomira Lončar.

