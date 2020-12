Hrvatska blogerica koju prati pola milijuna ljudi sve je šokirala svojom bešćutnom objavom

Osnivačica i voditeljica književnoga bloga "Čitaj knjigu", koji na Facebooku prati više od pola milijuna ljudi, Alis Marić iznenadila je mnoge svoje pratitelje i suradnike bešćutnom objavom na društvenoj mreži.

- Kaže mi danas taksista koji ima masku i sjedi naprijed (a ja otraga) da stavim masku. Kažem da ne nosim masku. A on meni ali ja imam doma oca od 80 godina. A ja kažem - ne vidim poveznicu između mene i vašeg oca. Ako se tako panično bojite onda stanite da iziđem van i nastavim s drugim taksijem. Vozio me do željene destinacije - opisala je blogerica Alis Marić situaciju u kojoj je odbila nositi masku u taksiju. U komentarima njezine objave neki pratitelji zgražali su se zbog njezinog neodgovornog ponašanja u vrijeme pandemije koronavirusa, ali bilo je i onih koji su je podržali.

Na društvenim mrežama njezina objava se brzo počela dijeliti i svi su u šoku komentirali njezino neodgovorno ponašanje zbog kojeg je ostala i bez 10 tisuća pratitelja na Facebooku, a oglasili su se i mnogi književnici koji su u nevjerici. Književni urednik Kruno Lokotar pozvao je na bojkot njezine stranice, a pisac Andrija Škare poziva da se njezina stranica prijavi Facebooku jer kako kaže, njezine objave u posljednje vrijeme su opasne i poremećene.

Foto: Facebook