Naš uspješni tenisač zaprosio dugogodišnju djevojku: 'Buduća gospođa'

Stopirat će Let 3

Upoznali su Jaggera i odštemali dio Berlinskog zida i sada na traktoru idu u Liverpool na Euroviziju

Marica i Mijat Barišić nekada su bili djeca cvijeća i autostopirajući su proputovali pola Europe, danas su seniori cvijeća, no to ih ne sprečava da krenu na tisućama kilometara dug put od otoka Vira do Liverpoola kako bi bodrili Let 3 tijekom njihova nastupa na Euroviziji