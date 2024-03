Naš poznati pjevač o svojoj zdravstvenoj situaciji: Meni je to bio jedan šok vrhunske razine

Legenda domaće zabavne glazbe, veteran Matko Jelavić gostovao je u Special Happy Showu. Razgovarao je o zdravlju, domaćoj zabavnoj glazbi, bogatoj karijeri ali i kultnoj pjesmi "Majko stara" s kojom je davne 1988. godine debitirao na Splitskom festivalu i postigao nevjerojatan uspjeh. Pjesma je trajno obilježila njegovu karijeru, prodao je više od 600.000 nosača zvuka, te održao golem broj koncerata u zemlji i inozemstvu gdje se i dan danas pjesma rado izvodi. Pohvalio se i kako je po njegovoj pjesmi "Rodija se sin" 50-ak dječaka u svijetu dobilo ime Matko. - Matko, kakav je osjećaj imati tako velike hitove poput "Majko stara", "Ti, samo ti", "Rodija se sin", "Otvorite braćo prozore"? - pitao je pjevača voditelj Elvis Mehičić.

- Zahvaljujući njima moja karijera je bila stvarno bogata i prošao sam cijeli svit, tko zna koliko puta, na turnejama, vani. Cijelu Hrvatsku sam obišao, do zadnjeg sela ili zaseoka i grada. Svugdje se moje pjesme pjevaju i dan danas. Majko stara je hrvatska pjesma, narodna hrvatska pjesma. Ona toliko narodu znači, ne samo ovdje u zemlji, nego širom svijeta gdje Hrvati žive znači puno. Ima jedan nedavni događaj u Indianapolisu u Americi - Hrvatska bratska zajednica je okupila stotine i stotine hrvatskih obitelji iz Kanade i iz Amerike. I njihova djeca, rođena tamo, ne govore hrvatski, a pjevali su Majko stara. Kada sam ja to vidio, ja sam protrnuo, je li moguće da je moja pjesma došla do tog nivoa da je ona zapravo himna i pokazatelj toj djeci što su u životu. Da im se objašnjava preko nje tko su i što su. To je vrhunac moje karijere. Ništa mi se ljepše nije dogodilo nego to. Ja sam im to napisao na Facebooku i normalno da su onda bili presretni što sam im to rekao. Suze su mi išle kada sam slušao dječicu koja su je pjevala punog srca, a ne govore hrvatski. Divota. - rekao je glazbenik.

Pohvalio se i kako je po njegovoj pjesmi 50-ak dječaka u svijetu dobilo ime.

- Isto tako "Rodija se sin", ako sam vidio ijednu pjesmu da ljudima nešto znači, onda je to ta, a napadali su me kada je izašla da nemam poštovanja prema kćerima…Ja danas kažem, nije to uopće pjesma o sinu, to je pjesma o hrvatskom narodu…O tome govori ta pjesma, zato je toliko važna i ljudima bitna. Ja sam osobno 50-ak dječaka, širom svijeta vidio koji se zovu Matko - radi te pjesme. Ima jedan na Novom Zelandu, zove se Matko Jelavić, radi pjesme. - otkrio je Jelavić.

Slušateljima je priznao kako ga već godinama žalosti i zabrinjava stanje domaće zabavne glazbe.

- Ako bi trebalo napraviti rang listu krivaca za sadašnje stanje hrvatske glazbe, svakako bi to bila korupcija, podmićivanje, bahatost, moćnika, svakako bi to sve bilo, ali ima jedna riječ koja se ne spominje baš u medijima, niti javno. Snobizam je naš problem. Snobizam. Mi jedno govorimo, drugo radimo, treće mislimo. To su neodržive stvari. Mora biti malo iskrenosti i ljubavi. Bez toga muzika nema veze s mozgom, bez iskrenosti. I to nam se dogodilo. Sve je kalkulacija, platit ću spot, platit ću ovdje, ondje…i onda ispadne šarlatanstvo - govori Matko.

Ne krije kako je oduševljen Baby Lasagnom.

- Kakav divan cvijet je iznikao iz pržene i spaljene hrvatske glazbe, kakav divan cvijet. Pobijedit ćemo na Eurosongu najvjerojatnije. Ne mogu znati unaprijed što se tamo događa, koje su zakulisne stvari, ali znam samo da osim što je nama on osvježenje u glazbenom smislu veliko, on je osvježenje i za Eurosong, koji već desetljećima nema upečatljivog pobjednika - kaže splitski pjevač.

- Nastupate li još uvijek? upitao je voditelj Elvis Mehičić. - Da. Kada pjevači uopće prestaju nastupati i pjevati? - Kad umru. A smrt je, kaže srećom izbjegao. Prije tri godine je preživio infarkt i ugrađena su mu dva stenta i sada je dobro, zdravije se hrani, prestao je pušiti nakon 40 godina i puno šeta.

- Ja vam tada mislio da imam želučane tegobe, ne pretjerano jake. Kad su mi rekli da je to infarkt, meni je to bio jedan šok vrhunske razine. Pogotovo što je moj otac ima, isto tako u 63. kao i ja, on je u 63. imao drugi infarkt i onda je umro. A evo, ja sam ostao još nekoliko vrime s vama…Morao sam i doći kod vas jer njegujete hrvatsku zabavnu glazbu i da radi toga dobijete i s moje strane podršku - ispričao je Matko.

A njegova najveća podrška su supruga i dva sina, odnosno obitelj na koju je izuzetno ponosan, a koja će se uskoro i proširiti jer će Matko, pohvalio se postati djed.

