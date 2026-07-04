VIDEO Pogledajte atmosferu na stadionu u Zaprešiću uoči početka Thompsonovog koncerta

Večeras će Marko Perković Thompson održati veliki koncert na stadionu "Ivan Laljak Ivić" u Zaprešiću. Koncert počinje u 21 sat, a obožavatelji popularnog pjevača već su zauzeli svoje pozicije na stadionu. Ulaznice su za ovaj koncert rasprodane u kratkom roku, baš kao što je to bio slučaj i na velikom koncertu koji je Thompson prošle godine točno na ovaj dan, održao na Hipodromu. Dio atmosfere sa stadiona "Ivan Laljak Ivić" možete pogledati u videu našeg čitatelja.

Atmosfera prije početka Thompsonovog koncerta u Zaprešiću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao i na koncertu koji je 4. srpnja 2025. godine na Hipodromu i u Zaprešiću će posjetitelji koncerta uživati u raskošnoj produkciji i Thompsonovim starim hitovima, kao i u pjesmama s novog aktualnog albuma "Hodočasnik". Satima prije koncerta obožavatelji su se okupili na ulicama Zaprešića i pjevali su pjesme Marka Perkovića Thompsona, kao i na Hipodromu, u Areni, ali i na koncertima koje je glazbenik održao u drugim hrvatskim gradovima, obožavatelji su se odjenuli slično. Većina ih nosi odjeću crne boje, zastave, ali i modne detalje s motivom šahovnice. Nakon koncerta u Zaprešiću ovo ljeto pjevač će održati još tri koncerta i to u Šibeniku, Imotskom i Vukovaru.

Atmosfera prije početka Thompsonovog koncerta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.