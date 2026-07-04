Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLAZBENI SPEKTAKL

VIDEO Pogledajte atmosferu na stadionu u Zaprešiću uoči početka Thompsonovog koncerta

Foto: Poslao čitatelj Tomislav Sremić
1/37
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 20:37

Ulaznice su za ovaj koncert rasprodane u kratkom roku, baš kao što je to bio slučaj i na velikom koncertu koji je Thompson prošle godine točno na ovaj dan, održao na Hipodromu

Večeras će Marko Perković Thompson održati veliki koncert na stadionu "Ivan Laljak Ivić" u Zaprešiću. Koncert počinje u 21 sat, a obožavatelji popularnog pjevača već su zauzeli svoje pozicije na stadionu. Ulaznice su za ovaj koncert rasprodane u kratkom roku, baš kao što je to bio slučaj i na velikom koncertu koji je Thompson prošle godine točno na ovaj dan, održao na Hipodromu.  Dio atmosfere sa stadiona "Ivan Laljak Ivić" možete pogledati u videu našeg čitatelja. 

Atmosfera prije početka Thompsonovog koncerta u Zaprešiću

Kao i na koncertu koji je 4. srpnja 2025. godine na Hipodromu i u Zaprešiću će posjetitelji koncerta uživati u raskošnoj produkciji i Thompsonovim starim hitovima, kao i u pjesmama s novog aktualnog albuma "Hodočasnik". Satima prije koncerta obožavatelji su se okupili na ulicama Zaprešića i pjevali su pjesme Marka Perkovića Thompsona, kao i na Hipodromu, u Areni, ali i na koncertima koje je glazbenik održao u drugim hrvatskim gradovima, obožavatelji su se odjenuli slično. Većina ih nosi odjeću crne boje, zastave, ali i modne detalje s motivom šahovnice. Nakon koncerta u Zaprešiću ovo ljeto pjevač će održati još tri koncerta i to u Šibeniku, Imotskom i Vukovaru. 

Atmosfera prije početka Thompsonovog koncerta
FOTO Gospa od dronova, pola milijuna ljudi na Thompsonovom koncertu: Ovako je izgledao Zagreb prije točno godinu dana
1/37
Ključne riječi
showbiz koncert Zaprešić marko perković thomspon

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
21:05 04.07.2026.

Veličanstveno! Svaka čast publici i organizatorima!

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
20:55 04.07.2026.

Jel Mile Kekin u predgupi?

FD
franjo.durinic
21:35 04.07.2026.

Jesu li stigli on iz putujućeg cirkusa ....Benčićka i Dinčićka ....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!