Nina Badrić oduševila obožavatelje objavom iz Švicarske: ‘Izgledaš fantastično, snijeg se momentalno topi!‘

Pjevačica Nina Badrić (51) nedavno je promijenila frizuru i time iznenadila svoje obožavatelje, ali su zaključili da pjevačici ova promjena odlično stoji. Sada se pak javila iz Švicarske iz St. Moritza odjevena u sivu dolčevita vestu koja je posebno isticala njezinu smeđu kratku frizuru. Ninini pratitelji bili su oduševljeni fotografijom.

- Meteo za St. Moritz: momentalno topljenje snijega. I to iz jednog pogleda gostujuće dame - glasio je jedan komentar. "Nina, ne znam što bi ti napisala, osim da izgledaš fantastično s tom frizurom. Mislim i prije je izgled bio TOP, ali sada... Super, super, super!!!", poručila je pratiteljica. "Najbolja frizura ikad", napisala je treća.

Nakon toga, Nina je objavila i snimku, a iza nje su se isticale planine. Tu se isticala u dugoj crnoj haljini.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno iznenadila svoje pratitelje promjenom imidža. Naime, Nina je drastično skratila svoju kosu i brojne oduševila, a sada je otkrila još nešto. Glazbenica se javila na društvenim mrežama gdje je otkrila kako se osjeća i o čemu razmišlja.

- Od jutra mi u glavi miriše more i svira Oliver - napisala je Nina, a obožavatelje je posebno oduševio njezin osmijeh na fotki. Pjevačica je za IN magazin otkrila koji je povodom ovoj promjeni.

- Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - kazala je te dodala da prilagodba na novi izgled za nju još uvijek traje.

- Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam što ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji je nakon 11, 12 godina koji se gospođa udostojila snimiti - rekla je te dodala da joj je trebalo osvježenje, a takav je album.

VIDEO Dado Topić otvoreno o pjesmi Baby Lasagne