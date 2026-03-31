Slavna glumica opisala borbu s teškom bolesti i otkrila što joj je bilo najteže: 'Nikad nije savršen trenutak'

"Dugi niz godina govorili su mi da imam 'guste' i 'zaposlene' grudi - ne kao kompliment, već kao upozorenje da zahtijevaju dodatno praćenje." Ovim je riječima glumica Amanda Peet (54) započela svoju potresnu ispovijest za The New Yorker, otkrivši da joj je prošle jeseni dijagnosticiran rak dojke. Sve je počelo onim što je trebao biti rutinski pregled kod specijalistice za dojke koju je posjećivala svakih šest mjeseci. No, ovoga puta, uobičajeni razgovor zamijenila je tišina. "Liječnica je utihnula. Rekla mi je da joj se ne sviđa kako nešto izgleda na ultrazvuku i da želi napraviti biopsiju", napisala je Peet. "Nakon zahvata, rekla je da će osobno odnijeti uzorak na patologiju u Cedars-Sinai. Tada sam znala."

Potvrda je stigla sljedeći dan, donoseći val straha i neizvjesnosti, ali taj osobni pakao odvijao se u sjeni još veće obiteljske tragedije. U trenutku dok se suočavala s vlastitom smrtnošću, oba njezina roditelja, koji su odavno bili razvedeni, nalazila su se u hospiciju na suprotnim obalama Amerike. Ubrzo nakon dijagnoze, stigao je poziv njezine sestre s viješću da im otac umire. Nije uspjela stići na vrijeme da se oprosti. "Nisam stigla prije nego što je otac udahnuo posljednji put, ali vidjela sam njegovo tijelo prije nego što su ga odnijeli", prisjetila se. Ta morbidna situacija donijela joj je, kako je sama priznala, bizaran osjećaj olakšanja. "Osjećala sam se krivom što ne plačem, ali barem sam dobila predah od nagađanja koliko mi je još života ostalo. Čim je očev leš nestao iz vida, bila sam slobodna ponovno paničariti zbog svog raka."

Dijagnoza je, kako je opisala, stizala "kap po kap", polako pojačavajući agoniju. Liječnica joj je objasnila da postoje različiti stupnjevi agresivnosti karcinoma. "To je kao sa psima", rekla joj je. "Na jednom kraju imate pudlice, a na drugom pitbule." Prvi rezultati bili su ohrabrujući - stigla je poruka: "Sve su karakteristike pudlice!" To je značilo da je njezin rak izlječiv, HER2-negativan i hormonski ovisan, što je manje agresivan oblik. Osjetila je euforiju, bila je sretnija nego prije dijagnoze, no olakšanje je trajalo kratko. Magnetska rezonancija, nužna za utvrđivanje "opsega bolesti", otkrila je i drugu masu u istoj dojci, bacivši je natrag u "početni teror". Uslijedila je nova, neugodna biopsija, nakon koje joj je rečeno da su šanse 50-50 da se radi o novom karcinomu.

Nakon dva dana mučnog iščekivanja, stigla je vijest koja je promijenila sve. Druga masa bila je benigna. To je značilo da Amandi neće trebati dvostruka mastektomija ni kemoterapija, već lumpektomija i zračenje. Tek tada, s jasnim planom liječenja i značajno boljom prognozom, ona i njezin suprug, David Benioff, jedan od kreatora serije "Igra prijestolja", osjetili su da su spremni suočiti se s najtežim razgovorom od svih: onim sa svojom djecom.

Suočena sa zadatkom da kćerima Frances (19) i Molly (15) te sinu Henryju (11) kaže da im je majka bolesna, glumica je potražila stručnu pomoć. Priznala je da se morala prvo sama pribrati prije nego što ih je uključila u svoju borbu. "Najteži dio bio je shvatiti da ništa nije sigurno i da nikada neće postojati savršen trenutak za takav razgovor", izjavila je za E! News. Njezina terapeutkinja dala joj je ključan savjet: ne mora se pretvarati da je snažna, ne mora imati sve odgovore i ne treba skrivati svoju ranjivost. "Rekla je da bih se iznenadila koliko djeca mogu preuzeti odgovornost i da ih poziv 'svi na palubu' može učiniti da se osjećaju korisnima."

Taj se savjet pokazao ispravnim. Kada su ona i suprug napokon sjeli s djecom, reakcije su bile iskrene i pune ljubavi. Mlađa kći Molly je zaplakala. Starija Frances, koja studira, vijest je čula preko videopoziva. "Bila je u šoku i držala je ruku preko usta sve dok nije uspjela procesuirati onaj izvrstan dio vijesti: da je rak, čini se, u prvom stadiju i da neću trebati kemoterapiju", napisala je Peet. Djeca su joj, kako kaže, bila ogromna podrška, ali su je istovremeno držala čvrsto na zemlji svojim uobičajenim tinejdžerskim ponašanjem, bilo da su odbijali gledati njezine stare filmove koje su smatrali "etički sumnjivima" ili joj kradomice posuđivali odjeću iz ormara.

Svoju je tešku godinu Amanda Peet zaokružila u siječnju, kada je dobila prvi "čisti" nalaz, potvrdu da je liječenje uspjelo. Ironično, ta je vijest stigla samo nekoliko dana prije nego što je preminula i njezina majka, koja zbog uznapredovale Parkinsonove bolesti do samog kraja nije saznala ni za kćerinu bolest ni za smrt bivšeg supruga.

*dijelom uz pomoć AI