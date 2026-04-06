Tko je samozatajni partner Lane Jurčević? Dobili su drugo dijete, a s pjevačicom ima i poslovnu suradnju

Pjevačica Lana Jurčević danas je objavila rođenje svojeg drugog djeteta, djevojčice imena Meli. Malena Meli rodila se na sam Uskrs, 5. travnja u 23:11 sati, u zagrebačkoj Specijalna bolnica Podobnik. Njezin dolazak donio je novu dozu sreće i uzbuđenja u Laninu obitelj, koju sad čine novorođena Meli, njezina sestrica Mayla Lily i otac djece, Filip Kratofil.

Lana i Filip zajedno su od 2017. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. "On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u ranijem intervjuu za Story iz 2020.

Filip je Lani i poslovni partner, on vodi financije za njen kozmetički brend La Piel. Lana nam je ove godine u intervjuu kazala kako je Filip poseban po svemu. - On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan, rekla je za Večernji list.

Paru su često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece. - Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - rekla je Lana.

Filip je inače blizanac, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom. Filipovi i Antonijevi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.