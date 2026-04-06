Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PONOSNI RODITELJI

Tko je samozatajni partner Lane Jurčević? Dobili su drugo dijete, a s pjevačicom ima i poslovnu suradnju

Lana Jurčević
Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
06.04.2026.
u 17:00

Dolazak kćerkice donio je novu dozu sreće i uzbuđenja u Laninu obitelj, koju sad čine novorođena Meli, njezina sestrica Mayla Lily i otac djece, Filip Kratofil

Pjevačica Lana Jurčević danas je objavila rođenje svojeg drugog djeteta, djevojčice imena Meli. Malena Meli rodila se na sam Uskrs, 5. travnja u 23:11 sati, u zagrebačkoj Specijalna bolnica Podobnik. Njezin dolazak donio je novu dozu sreće i uzbuđenja u Laninu obitelj, koju sad čine novorođena Meli, njezina sestrica Mayla Lily i otac djece, Filip Kratofil

Lana i Filip zajedno su od 2017. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. "On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u ranijem intervjuu za Story iz 2020.

Filip je Lani i poslovni partner, on vodi financije za njen kozmetički brend La Piel. Lana nam je ove godine u intervjuu kazala kako je Filip poseban po svemu. - On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan, rekla je za Večernji list.

Paru su često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece. - Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - rekla je Lana.

Filip je inače blizanac, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom. Filipovi i Antonijevi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.
Ključne riječi
Filip Kratofil partner kći Lana Jurčević showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!