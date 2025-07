Naš glumac radio je na građevini i kao dostavljač jer je vraćao tuđi dug, a onda se preko noći sve promijenilo

Kristijan Ugrina, omiljeni hrvatski glumac i član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), godinama se nosio s teškom financijskom situacijom zbog kredita koji – nije bio njegov. Iako ga publika poznaje po brojnim kazališnim i televizijskim ulogama, malo tko je znao da je ovaj glumac iza kulisa godinama vraćao dugove svoje pokojne prijateljice. Priča koja je mnoge dirnula započela je s dobrim namjerama. Ugrina je, želeći pomoći, pristao biti jamac za kredit ženi svog pokojnog profesora s Akademije dramske umjetnosti. Ona mu je tada rekla da podiže kredit kako bi podigla nadgrobni spomenik za supruga. U početku je otplaćivala rate, no s vremenom je prestala. Kredit je prešao na Kristijana, koji je kao jamac postao odgovoran za otplatu.

– To je standardna hrvatska priča kad netko hoće pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost – rekao je Ugrina ranije za RTL. Otkrio je kako je dug s vremenom rastao, posebno zbog kamata, i dosegnuo iznose koje više nije mogao pokrivati. Jedan je kredit uspio otkupiti od banke za 50 do 60 tisuća kuna, no dio duga je ostao. U međuvremenu je njegova prijateljica preminula, a preostalo je još 12 tisuća eura koje nije mogao podmiriti. Kako bi preživio i istovremeno vraćao dug, radio je na građevini, a čak se jedno vrijeme zaposlio kao dostavljač hrane na biciklu. Iako stalni član ZKM-a, morao je dodatno raditi da bi pokrio troškove života i kredita koji mu nije pripadao. Glumac je tek kasnije doznao kako je njegova prijateljica zapala u dugove zbog kocke.

Na kraju 2023. godine, glumičina prijateljica Anđelka Mustapić pokrenula je apel za pomoć, s ciljem da se skupi preostalih 12 tisuća eura. Ugrina nije imao velika očekivanja – sve dok se nije dogodilo pravo čudo. – Prvi put kad me gospođa Anđelka nazvala, rekoh hajde ono više, zašto da sve sam nosim ako bi netko stvarno želio pomoći. I onda je ona sve to sama organizirala – prisjetio se glumac. S iznenađenjem je otkrio da je cijeli iznos sakupljen u manje od 24 sata. Novac je sjeo na račun, a Kristijan je napokon mogao odahnuti. – Ovo stvarno nisam mogao ni sanjati – rekao je, ne skrivajući zahvalnost svima koji su pomogli.