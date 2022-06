Nakon tajnog vjenčanja prošle godine Adriana i Duje Ćaleta-Car ponovili su bračne zavjete s bebom u naručju

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta - Car i njegova odabranica Adriana Đurđević u potpunoj tajnosti su uplovili u bračnu luku još u svibnju prošle godine, a sada su ponovili bračne zavjete.

Naime, nogometni dres naš nogometaš nakratko je zamijenio svadbenim smokingom i sa suprugom Adrianom ponovio bračne zavjete koje su prvi put izrekli prošle godine. Adriana je nosila bijelu vjenčanicu, a duje je odabaro sako od baršunastog materijala. Glavna zvijezda vjenčanja bio je sinčić Mauro kojeg roditelji nisu ispuštali iz ruku.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 04.06.2022., Dubrovnik - Vjencanje Adriane i Duje Calete-Cara. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Podsjetimo, u svibnju prošle godine skromno svadbeno slavlje organizirano je na terasi dubrovačkog Revelina, uz najužu obitelj i prijatelje. Mladi par zaručio se tri mjeseca prije toga, a ubrzo nakon toga obznanili su kako čekaju svoje prvo dijete.

Tada se Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala: "Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je tada 28-godišnja Adriana. Od ljudi bliskih supružnicima, saznaje se da su njih dvoje i ovog puta za svečanu večeru rezervirali glasovitu dubrovačku tvrđavu, a koktel dobrodošlice trebao bi se poslužiti u luksuznom hotelu Excelsior .

Za crkveni obred odabrali su jednu od najatraktivnijih gradskih građevina, crkvu svetog Ignacija koju Dubrovčani zovu Jezuiti. Adriana je zbog njihovog gala vjenčanja iz Marseilla gdje žive, u Dubrovnik i nedavno doputovala, a istim je povodom bila i u Zagrebu. Naime, Dujina supruga već je naručila vjenčanicu dizajnerice Matije Vuice koja joj je kreirala i prvu svadbenu haljinu. Adriana i stasiti Šibenčanin, navodno će imati svoje "stare" kumove: Duje prijatelja Antu Roguljića, a Adriana prijateljicu Maru Zovko. Osim kumova, Dujinih roditelja Nevenke i Damira, brata Jure s obitelji te Adrianine mame Marije i sestre Antonele s njezinom obitelji, svadbi bi trebali nazočiti i brojni nogometaši. Par je u vezi oko pet godina, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis.

Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille. Ovog siječnja u Šibeniku su krstili Maura, koji je rođen 23. kolovoza 2021. u Marseilleu.

