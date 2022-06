Vlatka Pokos o uvredama koje dobiva: 'Pretpostavljam da su ti ljudi jako nesretni u svome životu'

Kao i mnogi na društvenim mrežama, sa zločestim i negastivniom komentarima suočila se i bivša voditeljica te nastjecateljica 'Plesa sa zvijezdama' Vlatka Pokos (52). Vlatka je odlučila podijeliti svoja razmišljanja o ružnim komentarima i uvredama na Instagramu te je podijelila sliku na kojoj je navodna izjava glumca Richarda Gerea.

"Velika većina ljudi s kojom komuniciram na mom profilu je pozitivna i osjeća energiju kojom zračim. Energiju ne možete lažirati, ona je stvarna… Rijetke uvrede koje dobivam uglavnom se odnose na moje godine. Ne razumijem motive takvih ljudi ali pretpostavljam da su jako nesretni u svome životu. Stoga sam odlučila objaviti ovu predivnu životnu misao koju bismo svi trebali slijediti. Misao jednog predivnog umjetnika i muškarca" napisala je Pokos uz objavu.

Podsjetimo, nakon što je prva ispala iz showa bivša voditeljica nije se vratila u Kanadu, nego ostala je u Hrvatskoj zbog teško bolesne sestre. Vlatka je prilikom nedavno posjetila hitnu pomoć u Trogiru, a na Instagramu se svima zahvalila na pomoći.

"Na mome najdražem malenom otoku sreće i ljubavi, Čiovu, gdje provodim ljeta već dugi niz godina, ljudi me obasipaju s toliko topline i ljubavi da to moram podijeliti sa svijetom! Prilikom nedavnog boravka, posjetila sam Hitnu pomoć u Trogiru ( sve je u redu) i ovim putem želim zahvaliti svima na toplini i moram reći, oduševljenju, kojim su me dočekali! Nisam dugo bila u Hrvatskoj i nekako mislim da su me ljudi zaboravili, ili da mlađi ne znaju tko sam, ali ne, nisu! I hvala im svima na tome. Ja sve ljude volim ali posebno moje Dalmatince i oni to znaju. I nigdje nisam toliko sretna kao u Dalmaciji. Nigdje na cijelome ovome svijetu! Najviše volim kad kažu 'naša Vlatka'" napisala je Pokos kojoj je sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama" bilo zanimljivo iskustvo.

"Bila sam sretna što sam imala priliku sudjelovati u 'Plesu sa zvijezdama' jer obožavam plesati i, iskreno, zavidim onima koji briljiraju u tome. Namjera mi je i dalje se baviti plesom po povratku u Kanadu. Ples je za mene nešto najljepše što postoji i što možete učiniti za svoje tijelo i dušu. Žao mi je što se nisam više posvetila plesu tokom karijere i to ću sigurno promijeniti, jer me ples čini beskrajno sretnom", rekla je u razgovoru za medije i zatim potvrdila da nema namjeru za stalno se vratiti u Hrvatsku: "Ne znam što nosi budućnost, ali zasad nemam nikakvih planova za povratak, ništa se bitno nije promijenilo. Prvi preduvjet bi bio odlična poslovna ponuda. Ja nikada nisam skrivala da je televizijski i scenski posao moj posao iz snova".

Nažalost, kazala je kako se od takvih snova ne živi, posebno u njezinim godinama.

"Čovjek mora biti realan. U Hrvatskoj, nažalost, ne bih mogla obavljati neki običan posao. Nakon estradne karijere nitko vas u poslovnom svijetu ne shvaća ozbiljno", rekla je i zaključila: "Odlično sam se privikla u Kanadi, odnosno, nisam se ni trebala privikavati. Ja savršeno funkcioniram u sređenom društvu, gdje se cijene red, rad i disciplina i gdje ne moraš nikog poznavati da bi pronašao dobar posao. Dakako, za svoj rad si i adekvatno financijski nagrađen."

