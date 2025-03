Nakon što se prošloga ljeta predstavio prvim singlom 'Boli', mladi Dubrovčanin sad poručuje - 'Sve ili ništa'

Svoje prve korake na estradi radi i mladi glazbenik iz Dubrovnika Josip Bačić koji je nedavno objavio pjesmu "Sve ili ništa". Radi se o plesnoj i energičnoj pjesmi kojoj je cilj poslati poruku da svatko od nas vrijedi.

- Trebamo pustiti odnose, situacije ili komentare zbog kojih se osjećamo izgubljeno i da sami sebi kažemo - ciljam na SVE ILI NIŠTA. Ako se zbog nečega osjećamo loše, trebamo preuzeti rizik i odvažiti se na promjenu - kaže Josip koji je pjesmu napisao sam, uz more, prisjećajući se ljeta. Autori glazbe su Ananda Đuranović i Srđan Sekulović Skansi, koji je također napravio aranžman i produkciju. Tu je i videospot koji ide u smjeru kratkometražnog filma.

- Za realizaciju ideje zaslužan je moj prijatelj, redatelj Dominik Brlečić, a snimatelj je Marko Hodžić. Snimali smo na zagrebačkom Sljemenu i u kući za odmor Grunt u Velikom Trgovišću. U videospotu skupljam mistične karte, a svaka predstavlja određenu fazu. Njihovo skupljanje simbolizira postepeno emocionalno iscjeljenje i suočavanje s gubitkom. Videospot završava pobjedom nad unutarnjom boli i novim početkom - opisuje Josip te dodaje da je jako zadovoljan reakcijom publike te da ova pjesma ima posebno mjestu u njegovu srcu. Josip je publici predstavio ovog ljeta i to s pjesmom "Boli".

- Moj prvijenac "Boli" izašao je na prvi dan ljeta, a pjesma govori o toksičnom prijateljstvu i koliko je važno biti okružen dobrim i pozitivnim ljudima. Snimili smo i videospot u mome gradu Dubrovniku - pojašnjava mladi glazbenik kojem glazba ima posebno mjesto u životu od najranijih dana.

- Sve je započelo kada sam imao svega četiri godine i pjevao pred prepunim Stradunom, nakon čega sam se upisao na razne glazbene aktivnosti i zborove te završio osnovnu glazbenu školu - ističe te dodaje da svira klavir. No, glazba nije jedina obaveza kojom se Josip bavi. Ovaj mladi glazbenik još je srednjoškolac, a ovo su njegovi planovi za budućnost.

- S obzirom na to da sam maturant, ove godine me čekaju i upisi na fakultet, a trenutačno radim i na nekim novim projektima. Iako imam brojnih planova, inače sam osoba koja ne voli puno pričati o budućnosti. Za sebe definitivno mogu reći da sam izuzetno uporan i kada si nešto zacrtam, uporno radim na tome dok se to i ne ostvari - kaže mladić koji glazbu sluša prema raspoloženju i osjećaju.

- Od hrvatske glazbe najčešće slušam Jinx... Baš mi se sviđa što su totalno originalni. Između ostalog, mislim da naša scena stvarno ima stvarno izvrsne izvođače. Od stranih bih izdvojio Arianu Grande i Shawn Mendesa - kaže dok sanja o suradnji s Miach i Nikom Turković, a posebnu ljubav osjeća i prema društvenim mrežama gdje ima 50.000 pratitelja. U slobodno se vrijeme voli družiti s obitelji i prijateljima. Tu su i šetnje sa psom Kawaiiem i putovanja.

GALERIJA Prepoznajete li ovu pjevačicu? Jedna od najzgodnijih Hrvatica ovako je izgledala na početku karijere