Nakon što mu je pisala, Ella dobila odgovor od Bandića na Instagramu

Prije samo dva dana influencerica Ella Dvornik je u jednoj Instagram priči uputila upozorenje i apel na gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da poduzme nešto po pitanju oštećenog dječjeg igrališta na Jarunu koje predstavlja opasnost za djecu.

- Mole se Grad Zagreb i Milan Bandić da učine nešto po pitanju dječjeg igrališta na jezeru Jarun. Stvarno je došlo do stanja da se ne može koristiti i opasno je za djecu - napisala je Ella i priložila fotografije igrališta. Nedugo nakon toga stigao je odgovor kako će njezinu primjedbu proslijediti nadležnoj službi, a danas je u jutarnjim satima na svom Instagram profilu gradonačelnik podijelio njihov razgovor koji se odvio nakon što su službe izišle na teren.

Foto: Instagram

- Poštovana Ella, svaki dan obilazimo mjesne odbore Gradskih četvrti kako bismo vidjeli što smo do sada napravili i što još trebamo. U proteklih par mjeseci, uredili smo više od 100 dječjih igrališta, a u planu nam je i navedeno igralište na Jarunu - stoji u poruci koju joj je gradonačelnik uputio jučer u prijepodnevnim satima.

Skoro tri sata poslije stigla je još jedna poruka.

- Poštovana Ella, obavještavamo Vas kako smo odmah po primitku Vaše primjedbe napravili pregled stanja parka te je ekipa ustanove Upravljanja sportskih objekata jutros bila u parku i jednu su spravu popravili, dok se druga trenutno sanira. Iste će se svježe obojiti kada će vrijeme za isto služiti - napisao joj je gradonačelnik Milan Bandić.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je majka dviju djevojčica, Balie i Lumi Wren koje je dobila sa suprugom Charlesom Pearceom. S njim je jučer proslavila sedmu godišnjicu veze. Par se upoznao u Londonu kad je Ella imala 22 godine te je tamo živjela i radila, a jednom je prilikom opisala kako je tekao njihov prvi spoj.

- Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella.

Prije dvije godine vjenčali uplovili su u bračnu luku u Las Vegasu, a prije tri godine postali su roditelji malene Balie. Ove godine stigla im je i malena Lumi, a par se nedavno odlučio na traženje kuće u Istri koja će postati njihov dom.