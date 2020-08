Nakon skijaške i karijere u marketingu Nika Fleiss pokreće novi posao

Više od 20 godina „pokoravala“ je svijet pod svojim skijama pa je, s obzirom na diplomu iz novinarstva i odnosa s javnošću, počela karijeru u marketingu. Ove je godine odlučila slijediti svoju treću ljubav, onu prema životinjama. Tako će dinamična 35-godišnja Nika Fleiss uskoro na zagrebačkoj adresi Petrova 55 otvoriti svoj vlastiti salon za njegu kućnih ljubimaca i pet shop „Jack and Co“.

Uči šišajući svoje pse

A u njima će raditi i ona sama jer je prije svega nekoliko tjedana završila tečaj groominga, odnosno šišanja pasa, u zagrebačkom profesionalnom i specijaliziranom salonu za pse Mambo, koji u kuloarima struke slovi kao jedan od najboljih.

– Tečaj je trajao četiri tjedna, a mentorirala me jedna od najboljih i najiskusnijih doktorica veterine Suzana Verstovšek – kaže bivša skijašica, dodajući da je navikla, dok je bila u svijetu sporta, na visoke standarde i perfekcionizam pa smatra kako i u ovom poslu samo teorija nije dovoljna da posao bude kompletan i kvalitetno obavljen. Zato, dakle, ono što je naučila primjenjuje u praksi, i to volontiranjem kod veterinara i dugogodišnjeg prijatelja Hrvoja Majnarića, koji je i suvlasnik ambulante za male životinje “Maza” u Samoboru.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 31.07.2020. Samobor - Nika Fleiss volontira u veterinarskoj ambulanti gdje uredjuje pse. Hrvoje Majnaric Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Nika brzo uči, trudi se, predana je, angažirana i motivirana – nahvalio ju je dr. Majnarić, dodajući kako kod njih uči šišajući vlastite i pse svojih prijatelja. A na ideju o pokretanju vlastitog biznisa došla je tijekom lockdowna dok se šetala Zagrebom.

– Cijeli sam život povezana sa životinjama i oduvijek sam htjela biti veterinarka. Budući da nemam vremena za novi studij, razmišljala sam što bih mogla otvoriti a da bude korisno za životinje i njihove vlasnike. Tako se rodila ideja o salonu – govori N. Fleiss, dodajući kako je njena vizija da salon bude i svojevrstan spa za ove male „zvijeri“, gdje će se moći doći relaksirati dok ih ona bude šišala, manikirala…

– Želim im pružiti vrhunsku uslugu kojom će i vlasnici biti zadovoljni. Zna ponekad takvo iskustvo biti stresno za pse, no potrudit ću se okrenuti to na suprotnu stranu te da za sve bude opuštajuće – navodi PR stručnjakinja. Posao opisuje, iako se ne čini na prvu, kao psihički i fizički naporan, a to shvatila tek kad je potpuno ušla u cijelu priču.

– Dok radite sa životinjama, morate biti taktični, nježni, pažljivi i znati kako s kojom pasminom postupati. Šišanje im nije prirodna situacija, a, usto, valja voditi računa o podneblju pa paziti na koju duljinu dlake ih treba šišati i, naravno, uzeti u obzir želje samih vlasnika – objašnjava Nika. Groomeri u struci imaju veliko poštovanje te moraju, dodaje, biti istodobno i psiholozi za pse i svakako gajiti ljubav prema njima. A ona je za pse ima i napretek te, sudeći prema reakcijama, odnosno poljupcima i maženju kojim su je osipali njezini mali dlakavi klijenti, i oni prema njoj.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 31.07.2020. Samobor - Nika Fleiss, bivsa skijasica. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– I sama doma imam tri psa. Dva su terijera Jacka Rusella, 11-godišnji Jack i 10-godišnja Coco, a treći, trogodišnji Foxy, mješanac je basenjija i shiba inua – opisuje ih ona.

Udomila je i psa u Miamiju

Po njezina dva najstarija ljubimca brend je dobio i ime. U Jacka se, naime, na prvi pogled zaljubila kada ga je preuzela u Pitomači dok je bio štene. – On je moja prva ljubav i srodna duša. Htjela sam da i nakon njega postoji neka uspomena koja će ga držati „živim“ – prisjeća se Nika. Za Coco kaže da je ona posebna i neuobičajena dama iz Karlovca, dok je plašljivog i sramežljivog Foxyja prije dvije i pol godine udomila i dovela iz Miamija, gdje je volontirala u skloništu za životinje. – Svaki ima svoju osobnost. Jack je odlučan, sam je odabrao mene kad sam prije više od desetljeća došla kod tadašnjih vlasnika po psa. Od svih se štenaca “iskopao” van i došao do mene. Coco je dobila ime po dizajnerici Coco Chanel, a zajedničko im je što imaju jedinstven karakter. Foxy je, nažalost, bio istraumatiziran pa je nepovjerljiv prema ljudima, no isto je vrlo milo stvorenje – zaključuje poduzetnica.