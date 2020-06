Nakon šest godina veze naša manekenka i nogometaš stat će pred oltar

Manekenka Ana Kurobasa i nogometaš Duje Čop slove kao jedan od najzgodnijih parova na našoj estradi, a njihova ljubavna priča traje već šest godina. Tijekom božićnih blagdana prošle godine 30-godišnji nogometaš, koji trenutačno igra u Belgiji, zaprosio je svoju djevojku, a plan je bio da se vjenčaju ove godine. Kako je rekla Ana, vjenčanje se trebalo održati u svibnju, ali pandemija koronavirusa poremetila im je planove pa, iako su čekali do zadnjeg trena, na kraju su sve morali odgoditi. – S obzirom na nogometnu sezonu, još ne znamo kad će to biti, ali imamo ideju za zimsko vjenčanje. Nadamo se da će biti uspješno – rekla je Ana za IN Magazin. Vjenčanje će se u svakom slučaju održati u Hrvatskoj. Ana već ima sve pripremljeno osim vjenčanice i cipela. Kaže kako će pričekati zadnji tren za odabir vjenčanice.

Svi joj modeli dobro stoje, ali ona bi htjela da haljina u kojoj će izreći svoje sudbonosno da bude posebna i za pamćenje. Ana je nosila revije u inozemstvu, bila je u užem izboru za najseksi Hrvaticu, velika čast bi joj bila raditi s Karlom Lagerfeldom koji je za nju ikona mode, a kao primjer dame i stila koji joj se sviđa navodi modni stil prve dame Amerike. Javnost je Anu upoznala kada je 2008. godine postala prva pratilja Miss Universe, a nakon toga otvorila su joj se vrata modnog svijeta i ubrzo je počela i svoju inozemnu karijeru. Dečko Duje uvijek joj je bio podrška, baš kao i ona njemu. Otkrila nam je kako je uz Duju svladala i sve nogometne termine.

Foto: Instagram

– Duje prati sve što ja radim i njemu prvom šaljem slike i videa s revija i snimanja. Veseli se što to mene ispunjava i velika mi je podrška u svemu što radim. Ja sam uz njega zavoljela nogomet, uvijek imam sto pitanja. Dosta sam toga naučila od njega, ali potkrade mi se i koji biser – rekla nam je Ana. Zahvaljujući svom poslu, ali i Dujinoj karijeri, Ana je živjela u Italiji, Španjolskoj i Belgiji, a zbog preseljenja iz Splita u inozemstvo odustala je od fakulteta ekonomije u Splitu i prebacila se na fakultet Doba u Mariboru, gdje studiram marketing, medije i odnose s javnošću. – Fakultet je online i sve predmete slušam i polažem preko interneta, što mi omogućuje da, bez obzira na to gdje se nalazim, mogu ispunjavati fakultetske obveze. Odlučila sam se za taj smjer jer je dosta općenit i danas-sutra, kad se vratimo u Hrvatsku, sigurno ću raditi u struci – kazala je Ana u intervju koji je dala za Večernji. Ana ima istančan modni ukus, svoj stil opisuje kao ženstven i elegantan, a jedna svjetski poznata dama svojim joj se stilom jako sviđa.

– Volim se uređivati i uvijek imati lijepu frizuru, njegovane nokte i dobar parfem, to digne i najjednostavniju modnu kombinaciju. Melania Trump primjer je dame i stila koji se meni najviše sviđa – otkriva 31-godišnja manekenka.

