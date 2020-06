Neodoljiva HRT-ovka objavila fotku i izazvala val komentara: 'Izađi ti na teren, mačko'

Navijačima Hajduka biti će još zanimljivije pratiti domaće utakmice. Naime u projekt Hajduk Digital Live, emisija u kojoj voditelji ugošćuju stručne komentatore, trenere klubova i igrače vodit će omiljena sportska novinarka HRT-a Mirta Šurjak.

- Hajduk Digital Live će u utorak u uvertiri utakmice protiv Varaždina početi u 17:45 sati. Voditeljica će od sutrašnjeg javljanja uživo s Poljuda biti Mirta Šurjak, a imat će i gosta stručnog komentatora Vika Lalića (tu je ulogu u prvoj emisiji odradio Ivan Gudelj) - napisali su na stranici kluba prošlog tjedna. Šurjak je zamijenila kolegu Franu Gregurevića koji je odradio prvo izdanje kada je na Poljudu gostovao Inter.

Poznato je otprije kako Mirta oduvijek strastveno navija za Hajduk i ne propušta priliku istaknuti koliko ga voli, a kad je obznanila gostovanje na Poljudu na svom Instagramu, usljedio je niz komentara, a jedan je posebno bio upečatljiv.

- 0 - 1 poluvrijeme. Što je to? Izađi ti na teren, mačko - napisao je pratitelj.

Njezin atraktivan izgled navijačima gotovo uvijek skrene pažnju s utakmice, pa su joj udijelili brojne lajkove i pozitivne komentare.

"Lijepa mlada zgodna dama", "Mirta lipo te opet vidit", "Mala u svlačionicu i motivacije im nedostaje vjeruj da bi i mrtvoga digla", "Ljepotica", pisali su joj. Podsjetimo, Mirta je nedavno otkrila da joj fizički izgled stvara probleme u poslu kojim se bavi.

- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je u intervjuu za portal doktorehitno.

