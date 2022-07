Nakon 'Running Up That Hill' još jedan jedna pjesma iz 80-ih postala je hit zahvaljujući seriji 'Stranger Things'

Nakon što je Kate Bush zahvaljujući seriji "Stranger Things" došla na vrhove top lista s pjesmom "Running Up That Hill", slično bi se moglo dogoditi i još jednom hitu iz 80-ih . Radi se o pjesmi “Master Of Puppets”, legendarnog metal benda Metallica.

Pjesma nastala 1986. godine, iste godine u koju je radnja smještena, pojavljuje se u jednoj od scena u četvrtoj sezoni, u finalu zvanom “The Piggyback”. Eddie Munson, jedan od junaka serije, svira gitaristički solo iz pjesme kako bi odvratio pažnju hordama demonskih šišmiša koji štite jazbinu glavnog negativca serije Vecna.

"Master Of Puppets" bi tako mogla nastaviti uspjeh pjesme "Running Up That Hill" i doći na prvo mjesto top-lista 36 godina nakon nastajanja. Članovi grupe Metallica na Instagramu su se posebno zahvalili autorima serije braći Duffer.

- Način na koji su braća Duffer uključili glazbu u "Stranger Things" uvijek je bio na drugoj razini, tako da smo bili izvan sebe od oduševljenja što su ne samo uključili "Master of Puppets" u seriju, već da su oko nje izgradili tako ključnu scenu. Svi smo bili oduševljeni kada smo vidjeli konačni rezultat, tako je izuzetno dobro izvedeno, toliko da su neki ljudi mogli pogoditi pjesmu samo gledajući nekoliko sekundi ruku Josepha Quinna u traileru!! Koliko je to cool? Nevjerojatna je čast biti tako veliki dio Eddiejeva putovanja i još jednom praviti društvo svim drugim nevjerojatnim umjetnicima koji se pojavljuju u seriji - napisali su članovi Metallice na Instagramu.

