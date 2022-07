Nikolina Ristović o novom poslu: 'Od posla ne bježim, a ovo je definitvno jedan koji ću raditi isključivo iz usluge'

Bivša televizijska voditeljica Nikolina Ristović (46) proteklih dana medijske stupce puni zbog sukoba sa svekrom Viktorom Ristovićem, poznatim po nadimku Miša Grof, koji je iz dana u dan javno proziva u srpskim medijima.

Između ostalog, prozvao ju je i da je trošila Vidojev novac, a s obzirom na to da se nakon udaje za srpskog povjesničara umjetnosti posvetila isključivo obitelji i odgoju njihove kćeri Une, mnogi dušobrižnici pitali su se od čega će sada Nikolina živjeti.

Upravo njima Ristović se obratila u jednoj od posljednjih objava na svom Instagramu. - Ako me pitaju koji posao ću raditi, a od posla ne bježim, ovo je definitivno jedan koji ću raditi isključivo iz usluge prijateljima.Ako me zamole, na vlastitu odgovornost. Ili ako su subjekti manje tvrdoglavi - napisala je Nikolina uz fotografiju i video na kojima šeće pse.

Nešto ranije na društvenim mrežama osvrnula se i na teške optužbe svog svekra i otkrila kako joj se javljaju mnoge žene koje su se zatekle u sličnoj situaciji kao ona.

- Inbox mi je pun poruka žena koje se nalaze u sličnoj situaciji. Ne deseci, nego stotine njih. Može li se ovo pripisati boli, u tolikoj mjeri da izgubiš razum, pa ti je lakše naći imaginarnog krivca, nego se suočiti s vlastitom patnjom i demonima. Ne znam, znam samo da ja moram sačuvati vlastito zdravlje, razum i nevino dijete o kojem se, očito, ne razmišlja - napisala je na Instagram Storyju.

Podsjetimo, Miša Grof gotovo svaki dan medijima u Srbiji ispriča nove detalje o životu njegovog pokojnog sina Vidoja, a te prilike koristi kako bi ocrnio svoju snahu Nikolinu Pišek Ristović s kojom očito nije u dobrim odnosima i za koju tvrdi kako je nakon smrti njegovog sina jedina stvar koja ju zanima novac i nekretnine obitelji Ristović.

Nova priča koju je Miša Grof podijelio s medijima u Srbiji govori kako je Vidoje bio u dvogodišnjoj vezi s glumicom Katarinom Radivojević te da je Nikolina kriva za propast veze Vidoja s glumicom. - Nikolina i Katarina su bile jedne od najboljih prijateljica, a Vidoje je bio nešto manje od dvije godine s Katarinom u vezi. Nikolina je njega upoznala kao dečka svoje prijateljice i preotela joj ga je, a bile su nerazdvojne! Joj, Bože, pa što nije ostao s njom... I da, prekine ona tu vezu i uda se za dečka svoje prijateljice. Katarinu sam dva puta sreo, bila je divna. - kaže Miša Grof.

Zadnjih dana govorio je o dnevniku koji je Vidoje godinama pisao i tvrdi da bi objava tih dnevnika mogla naštetiti Nikolini, a jučer je iznio teške optužbe na račun svoje snahe. Grof tvrdi kako je Nikolina prije dvije inscenirala pljačku u Kaštelima gdje je ljetovala s Vidojem i djecom. - Evo otkrit ću vam nešto o čemu šutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dvije godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a poslije su samo stizale potvrde. Kada su se vratili s tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i stavljala novac sa strane po hrvatskim bankama i računima - kazao je ranije Miša Grof za Kurir.

Foto: Antonio Ahel 12, May, 2022, Belgrade - Art historian Vidoje Ristovic, husband of Nikola Pisek, is buried in the New Cemetery. Viktor Ristovic - Misa Grof, Nikolina Pisek.

