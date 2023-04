Nakon razgovora s dečkom Anđela se raspričala o seksu: 'Jako mi nedostaje'

Crveno pleme nije dugo zadržalo pobjednički status. No, ispričali su kako su za tri tisuće pesosa osvojenih na prošlom izazovu kupili mnogo hrane. „Dogovorili smo se da kupujemo strateški, da imamo što više namirnica što duži period. Bilo je tu svega, krumpira, paprike, luka… Ispunila mi se želja da imamo i trenutno zadovoljstvo, a to su kolači. Da mi je netko rekao da je torta od mrkve toliko ukusna, ne bih mu vjerovala. Odgovarala mi je nova energija“, ispričala je Anja.

Nova nagrada koja ih je očekivala ako pobjede, bila je razgovor s prijateljem ili prijateljicom uz hranu, pravi mali švedski stol, a u tome su sudeći prema broju osvojenih bodova više motivirani bili plavi.

Zadatak je bio što brže proći poligon. Potom su se morali popeti na mrežu i pokupiti četiri zastavice. Kad su došli do kraja čekao ih je koš u koji su morali ubaciti dvije lopte. Natjecatelj koji to prvi napravi osvojio je jedan bod, a za pobjedu plemena trebalo im je ukupno deset bodova. S rezultatom deset naprama dva, pobijedilo je plavo pleme, a najprecizniji i najbrži u tome je bio Denis koji je od četiri kruga u kojima je sudjelovao, osvojio sva četiri boda. „Pretpostavljam da se moj prijatelj ili prijateljica jako žele čuti sa mnom“, komentirao je Denis ovaj sjajan pobjednički niz. „Danas smo razvalili, pokidali smo ih. Ostavili smo srce na terenu“, komentirala je Sanja.

Kad je došao red na osvojenu nagradu, Anđela je razgovarala s dečkom koji joj, priznaje, jako nedostaje. „Meni seks nedostaje, oprosti majko, ali jako puno. Nešto što smo prakticirali svaki dan, ili svaki drugi kad sam bila u vanjskom svijetu, ovdje mi puno fali. Čak sam i prva od svih žena koja je rekla da mi jako fali“, ispričala je Anđela. Dodala je kako joj nije jasno zašto „cure ovdje ne skaču na druge slobodne dečke“ te da joj je ovo najduže vrijeme bez seksa. Također, otkrila je da su joj Marko i Luka najzanimljiviji momci iz crvenog tima. „Meni je to na listi prioriteta jako, jako daleko. Malo se i brinem gdje su mi hormoni“, komentirala je Antonia. No, Anđela ističe kako se osjeća kemija između Lea i Antonije. „Njihovi pogledi i ostajanje do kasno uz vatru… Jedva sam sinoć zaspala, jer su gospoda pričala i smijala se. Drago mi je da se smiju“, objasnila je Anđela.

U crvenom timu Luka smatra da pleme nije dalo sve od sebe na posljednjem poligonu, a Lazar se nada pobjedama u budućim igrama. „Iskreno, baš bi ih volio poslati na plemensko vijeće. Znamo za koga bi glasali. David i Denis su na tapeti. Kad bi izbacili dva jaka igrača mi bi bolje prošli“, smatra Lazar. Nataša i Luka su pak više koncentrirani na pojedine članove svoga plemena, a na meti su im posebno Marko i Bojan.

Crveni tim dobio je veliko iznenađenje – mogli su pogledati slike i poruke svojih najmilijih, a Marko je dobio predivne novosti. „Moja najbolja prijateljica je trudna“, kazao je dok su mu suze radosnice tekle niz lice. I kod ostalih su članova crvenog tima poruke izazvale snažne emotivne reakcije. „Kad legnem sumirat ću dojmove“, kaže Nataša nakon nenadano provedenog popodneva.

VIDEO: Zbog Paradžiković djelatnica aviokompanije pozvala osiguranje: 'Bili smo umorni i nervozni'