Nakon napisa da je prerezala vene, javila se i Slađana iz 'Noćne more'

Drugarice i Drugovi...NARODE...Rekoše kako sam isjekla vene...izgledam li kao netko tko diže ruku na sebe? U hodniku je bila velika borba...Merlin je rekao svoju priču za medije, ali postoji i naša...uskoro 2 minutice ISTINE s naše strane...sve vas pozdravljamo Dušan i ja...i znate što...Na kraju borbe i prolivene krvi...momci iz obezbeđenja rekoše da nikad nisu vidjeli ovakvu ljubav...😊❤❤🤗🙋‍♀️🙋‍♂️❤ Moj ratnik🙋‍♂️🙋‍♂️❤❤❤Moje sve @dulezdravkovic.official 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️❤❤❤