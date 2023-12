Nakon liječenja posrnula dječja zvijezda uhvaćena u šetnji s misterioznim muškarcem

Američka glumica, pjevačica i posuđivačica glasova 37-godišnja Amanda Bynes ima novu boju kose, a danas više ne izgleda kao u vrijeme najveće slave. Nekadašnja dječja zvijezda posljednjih godina susrela se s brojnim problemima s mentalnim zdravljem, a nakon dužeg vremena pojavila se u javnosti. Ono što se odmah da primijetiti jest njezina boja kosa koja više nije crna, već sasvim suprotno – platinasto plava.

Paparazzi su je sada uhvatili u blizini shopping centra Santa Anita Mall, u Los Angelesu. A mnoge je iznenadilo i to što je uhvaćena u šetnji s misterioznim muškarcem, i to nakon prekida sa zaručnikom Paulom Michaelom ranije ove godine.

Američki mediji komentiraju kako glumica danas izgleda puno bolje nego je to bilo početkom srpnja – kada je krenulo njezino izvanbolničko liječenje u jednoj psihijatrijskoj ustanovi. Mnogi se nadaju kako se njezino stanje popravilo, a nedavno je imala i premijeru njezin novi podcast 'Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast' na Spotifyu. No, nakon samo jedne epizode odlučila ga je prekinuti. Bynes i njezin prijatelj Paul u prvoj emisiji ugostili su tattoo majstoricu Daliju Moth te su razgovarali o tetovažama na licu kakvu ima i ova glumica. - Sjajno je što je Paul dio ove priče jer je on znanstvenik, biokemičar. Tako će on podcast dići na novu razinu. Zna postaviti pametna pitanja kojih se ja ne bih dosjetila, pa će zasigurno nositi dobar dio težine – kazala je Amanda na društvenim mrežama najavljujući podcast, a nakon prve emisije mnogi su joj i čestitali na novitetu u njezinoj karijeri, zbog čega je sve iznenadilo kada ju je napustila.

Glumica koja je završila i studij dizajna, redovito posjećuje centar za mentalno zdravlje i dio je grupe pacijenata koje stručno osoblje minimalno nadzire. Prije toga je boravila u samom centru, no mogla je izaći u određeno doba dana. Tamo je dospjela nakon što je uslijed "psihotične epizode" u Los Angelesu završila na psihijatrijskoj obradi, jer je gola hodala ulicom. Još 2013. prvi je put bila na sudu zbog vožnje pod utjecajem opojnih sredstava, a s policijom je imala problem i zbog posjedovanja marihuane, no nikad nije bila u zatvoru i dobivala je uvjetne kazne. Kada bi se njezina situacija malo smirila, odmah bi zatim nastao i novi problem. Godine 2014. dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj, bolest koja se nekada nazivala i maničnom depresijom.

VEZANI ČLANCI

Nakon niza problematičnih i opasnih situacija roditelji su tražili skrbništvo 2013. godine. Punih osam godina bila joj je oduzeta poslovna sposobnost, a kompletnim njezinim životom i imovinom upravljala je majka. Zanimljivo jest da se prošle godine uspjela riješiti skrbništva i dokazati kako joj više ne treba ničija zaštita. Njezini roditelji složili su se s tim. Nakon toga Amanda se zahvalila sudu i brojnim obožavateljima na podršci te je najavila nove poslovne poteze i planove.

VIDEO Lana Jurčević otkrila spol bebe i detalje poroda: 'Nisam se ni snašla'