Naša glumica nakon razvoda s novim partnerom proslavila prvi zajednički Božić, otkrili gdje su bili

Glumica i pjevaćica Tara Thaller i njen novi dečko Mateo Cvetnić otkako su javno objavili svoju vezu gotovo svakog dana na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije i videa. Tako su sada proslavili i prvi zajednički Božić, a s pratiteljima na društvenim mrežama podijelili su fotografiju pred borom.

Oboje su pozirali nasmijani u božićnim džemerima, a u idućim fotografijama pokazali su pratiteljima gdje su sve bili, što su jeli u ove blagdanske dane i kako su okitili stan.

Tako se na fotografijama može vidjeti da su Božić proveli u Osijeku, a podijelila je i nekoliko fotografija s Adventa u Tvrđi.

Podsjetimo, nakon showa "Ples sa zvijezdama", saznalo se da se glumica i pjevačica Tara Thaller (25) rastaje od supruga, kolege glazebika Farisa Pinje za kojeg se udala tek prije dvije godine.

Nedugo nakon toga, javnost je doznala i kako ona sada ljubi plesača i svog plesnog partnera iz showa Matea Cvenića (28). No, otkrila je kako 28-godišnji Mateo nije bio uzrok kraha njezinog braka s Farisom. - U pitanju su bili drugi razlozi. Ne želim ulaziti u detalje, no do razvoda bi došlo prije ili kasnije. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više - ispričala je Tara u razgovoru za Gloriju.

A i Faris je brzo pronašao novu ljubav. Naime, početkom prosinca počelo se pisati kako je on sreću pronašao sa zvijezdom serije 'Kumovi', Anom Uršulom Najev. Kako nam je potvrđeno, u vezi su već neko vrijeme, te žive zajedno. 12. prosinca su objavili i prvu zajedničku fotku, a na njoj se vidi kako su se Ana Uršula i Faris lijepo proveli na zagrebačkom Adventu, a glazbenik je svoju ruku stavio na rame glumice.

