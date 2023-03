Nakon jezivog pada u nesvijest usred emisije, meteorologinja se javila: 'Ovaj put nije srce'

Meteorologinja iz Los Angelesa, Alissa Carlson Schwartz javila se na društvenim mrežama nakon što se onesvijestila se usred emisije uživo koja se prikazivala na kanalu CBS.

- Zahvalna sam što ovaj put u pitanju nije bilo moje srce. Dobila sam stotine poruka, koje i dalje pristižu, tako da ako ne odgovorim, to je razlog - napisala je na Instagram Storyju.

Inače, Schwartz se referirala na sličan problem koji je imala ranije, ali na drugoj televiziji. Još 2014. godine pozlilo joj je tijekom emisije, a kasnije je otkriveno kako ima problema sa srčanim zaliscima.

Podsjetimo, televizijske kamere zabilježile su strašan trenutak kada su se meteorologinji preokrenule oči u glavi, izgubila je boju lica, a onda su je izdale i noge. Na početku priloga, dok je razgovarala s kolegicama pokušala je ostati pribrana i nasmiješena, ali bilo je vidljivo da nešto nije u redu.

