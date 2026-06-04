Nakon iznenadne smrti oca mladi glazbenik vraća se na scenu: 'Ja mislim da Bog za sve nas ima neki plan'

Mladog Korčulanina Petra Šegedina Pjeru (20) imali smo prilike upoznati u showu "Superstar", a sada je objavio svoju novu obradu. Pjero je ranije otkrio kakav nevjerojatan vokal ima, a sada je to još jednom pokazao u izvedbi 36 godina stare pjesme Zlatka Pejakovića s kojom se nakon dvije godine vraća na scenu. Pjero je otkrio da je tijekom ove dvije godine služio vojni rok, ali i imao teško razdoblje. Naime, samo dan nakon prisege ostao je bez oca Ivana, glazbenika, skladatelja i utemeljitelja Marko Polo festivala, koji je iznenada preminuo. ''Ja mislim da Bog za svih nas ima nekakav svoj plan, tako je vjerojatno imao i za njega. Ja to tako razmišljam, da je bio dobar čovjek i da ga je Bog što prije htio uzet sebi baš zbog toga. Ali, puno me naučio, puno mi je dao u životu, puno mi je pomogao da danas budem bolja osoba nego što sam bio", kazao je Pjero za InMagazin te dodao da mu upravo tata daje najveću snagu u ovim trenucima, a velika potpora mu je i njegova nježnija polovica.

''Najveća potpora mi je on sam. A ja sam svima oko sebe bio najveća podrška, i mami i baki i stricu, jednostavno bio sam tu jak za svih. Ali osim oca najveća podrška mi je bila moja cura koja je stvarno tu bila i kad sam saznao da je umro, odmah je rekla 'idemo za Korčulu' i stvarno je bila tu za mene i bez nje ne bih isto podnio tu vijest.''

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Njegova djevojka dolazi iz Slovenije, a evo kako je osvojila njegovo srce. "Upoznali smo se u Lumbardi na Korčuli, gdje ona ljetuje sa svojom obitelji već 13 godina, dogodila se ljubav i već smo oko 10 mjeseci skupa'', ispričao je.

Inače, Pjero je sada preuzeo organizaciju novog izdanja Marko Polo Festa, koji će se krajem rujna održati u čast njegovu ocu Ivanu.

Podsjetimo, Petar je bio jedan od finalista prve sezone, a posebno se istaknuo svojom izvedbenom pjesme 'Da je meni s tobom kroz pasike' legendarnog Vinka Coce. Nakon nastupa na pozornici su ga svladale emocije te je voditeljici Antoniji Blaće priznao kakvu poveznicu ima s legendarnim pjevačem te da mu ovaj nastup puno znači. Petar je otkrio da je Vinko bio njegov kum te da je odijelo koje je nosio bilo njegovo. Odnosno da mu ga je darovao Vinko. - S ponosom ga nosim - istaknuo je u showu.