Želite smršavjeti, a teško vam ide? Ovo je 6 prirodnih načina koji pomoću kojih ćete smanjiti apetit
Promjena prehrambenih navika često donosi i jedan neugodan osjećaj gladi koja se javlja češće nego što bismo željeli. Tijelo je naviknuto na određenu količinu hrane i kalorija tijekom dana pa se pri smanjenju obroka može pobuniti kruljenjem u želucu i osjećajem nezadovoljstva. Ipak, postoje prirodni i sigurni načini koji mogu pomoći da se osjećaj sitosti produlji, piše Cleveland Clinic.
Birajte namirnice koje drže sitost: Nije svejedno što se nalazi na tanjuru, jer neke namirnice brzo podignu energiju, ali i brzo ponovno izazovu glad. Slatkiši i jednostavni ugljikohidrati često se brzo probavljaju, dok proteini i hrana bogata vlaknima dulje ostaju u probavnom sustavu. Zato se preporučuju piletina, puretina, losos, soja, grah, cjelovite žitarice, jagode, banane i povrće poput celera.
Pijte više vode: Voda je jedna od najjednostavnijih i najzdravijih navika koje možemo uvesti, a pritom nema kalorija. Osim što je važna za normalno funkcioniranje organizma, voda zauzima prostor u želucu i može pomoći da se apetit privremeno smanji. Ponekad tijelo žeđ pogrešno prepozna kao glad pa prije posezanja za grickalicama vrijedi popiti čašu vode i provjeriti je li nam zaista potrebna hrana.
Posegnite za toplim napicima: Hladno piće može osvježiti, ali topli napici daju jači osjećaj ugode i sitosti. Kava i čaj, osobito bez šećera, vrhnja i dodatnih aroma, mogu pomoći da se osjećaj gladi ublaži bez unosa dodatnih kalorija. Ipak, s kofeinom treba biti umjeren jer se zdravim odraslim osobama preporučuje do 400 miligrama kofeina dnevno, dok trudnice i tinejdžeri trebaju znatno manji unos.
Izbjegavajte kasne večernje obroke: Nije važno samo što jedemo nego i kada jedemo. Mnogima može pomoći navika da večeraju ranije i nakon toga izbjegavaju grickanje pred televizorom ili mobitelom. Noćna glad često nije stvarna potreba organizma nego navika koju smo s vremenom stvorili, a promjena takvog ritma može pomoći u boljoj kontroli apetita.
Redovito se krećite: Tjelovježba ne pomaže samo u potrošnji kalorija, nego može utjecati i na hormone povezane s glađu. Kretanje potiče lučenje endorfina, hormona koji popravljaju raspoloženje i smanjuju stres, a time se može smanjiti i potreba za emocionalnim prejedanjem. Preporuka je oko 150 minuta umjerene kardioaktivnosti tjedno, uz vježbe snage barem dva puta tjedno.
Spavajte dovoljno: Manjak sna može povećati razinu stresa, a stres vrlo često pojačava apetit i želju za brzom, kaloričnom hranom. Dovoljno sna važno je za opće zdravlje, ali i za bolju regulaciju gladi tijekom dana. Većini odraslih potrebno je sedam do devet sati sna dnevno, a ako se noću ne može odspavati dovoljno, kraći dnevni odmor također može pomoći organizmu.
Budite oprezni s dodacima za smanjenje apetita: Na tržištu se često nude razni dodaci prehrani i biljni pripravci koji obećavaju manji apetit, više energije i brže mršavljenje, no stručnjaci upozoravaju da takvi proizvodi nisu uvijek dovoljno istraženi ni pouzdano regulirani.