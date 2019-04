'Nakon dva razvoda i dalje vjerujem u ljubav i u brak'

Iza Barbare Vicković već je 25 godina glumačke karijere. Prvu važnu ulogu ta rođena Zadranka dobila je 1993. godine u filmu ‘Cijena života’, a nakon toga zaredale su filmske uloge i kazališni angažmani. Jedna je od pionirki domaćih sapunica, a mnogi je i dandanas pamte po ulozi preljubnice Vesne Lovrek u prvoj hrvatskoj telenoveli ‘Villa Maria’.

Nakon toga glumila je u serijama ‘Zabranjena ljubav’, ‘Kud puklo da puklo’, ‘Počivali u miru’..., a posljednjih mjeseci gledatelje oduševljava ulogom Mire Maslać u seriji Nove TV ‘Na granici’. Uloga je to koja joj je izuzetno sjela jer se ovaj put Barbara pronašla u ulozi moralne žene i požrtvovne majke s kojom i sama ima podosta sličnosti.

– Moj lik je draga, nježna majka, topla osoba koja je posvećena svojoj obitelji, a i sama sebe volim smatrati takvom brižnom majkom.

No, nismo Mira i ja samo takve, znamo obje biti i dovoljno čvrste, stroge, pravedne… tako da dosta tih Mirinih situacija proživljavam i sama u privatnom životu. A time je lakše i iznijeti lik ispred kamera. Mira je vedra i pametna, no nema velikih ambicija, jednostavno voli biti kućanica u svom domu – govori nam Barbara.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Cjelodnevna snimanja 48-godišnjoj glumici ne padaju teško jer je okružena sjajnim kolegama i članovima produkcije zbog kojih je atmosfera na setu iznimno pozitivna i stimulirajuća.

– Draga mi je mlada ekipa sa seta, koja jako zanimljiva i duhovita. Volim vidjeti taj entuzijazam i zbog toga mi je još ugodnije raditi.

Najviše zajedničkih scena imam sa svojom televizijskom majkom koju glumi Nina Erak, s kojom ujedno radim prvi put, i sa svojim mužem u seriji Milanom Štrljićem, s kojim sam već radila te kojeg volim i poštujem i kao glumca i kao čovjeka – kaže Vicković, koja je nedavno ostvarila ulogu i u prvoj hrvatskoj HBO-ovoj seriji ‘Uspjeh’. Suradnja s oskarovcem Danisom Tanovićem ostala joj je u jako lijepom sjećanju.

– Mislim da ću ga doživotno pamtiti. Drago mi je da sam bila dijelom te ekipe. Nisam imala mnogo scena, ali sam imala izrazito tešku, ali na neki način i lijepu ulogu. Utjelovila sam ženu koja je izgubila dijete na težak način. Plašila sam se prizvati tu bol i zapitati se uopće kako to izgleda kad čovjek izgubi dijete. Ne želim ni pomišljati na to, ali pokušala sam se staviti u ulogu najbolje što sam mogla – istaknula je glumica. Brojni su likovi prošli kroz njezinu plodonosnu karijeru, na sve je jednako ponosna, no jedna joj je ipak malo više prirasla srcu. – Iz svoje bliže prošlosti izdvajam ulogu Dunje u predstavi ‘Tri zime’ Hrvatskog narodnog kazališta i u režiji Ivice Buljana.

Foto: Nova TV

– Volim tu predstavu i ulogu iz više razloga. Jedan od njih jest taj da sam se kroz predstavu bavila ženama u društvu u kojem živimo, a kao rezultat naše uspješnice dobili smo to da se i već četvrtu sezonu traži karta više za ‘Tri zime’ – kaže Vicković.

Upravo su žene, i to žene glumice, u fokusu javnosti u posljednje vrijeme nakon što se u Hollywoodu zahuktao pokret #meetoo koji je raskrinkao nebrojene slučajeve seksualnog napastovanja. Iako nam Vicković tvrdi da se sa sličnim scenarijem nikada nije susrela u našim okvirima, trenutačno stanje u glumištu, priznaje, nije bajkovito.

– Uvijek su nekakva vremena koje volimo nazivati teškima. Recimo i moji počeci, sam početak rada i kraj školovanja bila su takva teška vremena. Počela sam raditi u jeku rata i bilo je iznimno teško biti mladi glumac tada. Nije se snimalo, serije se nisu uopće proizvodile.

Recimo tad sam snimila film, svoju prvu glavnu ulogu u filmu ‘Cijena života’ Bogdana Žižića koji je nastao na vrhuncu rata i kao takav je nestao – kao zadnja produkcija Jadran filma. Jednostavno u to vrijeme nije bilo interesa za kulturu kao takvu, pa eto i tad sam radila. Mislim da se nekako uvijek nađe prostor za rad. No, smatram da je jako bitno za mladog glumca da, kad mu se, i ako mu se, pruži priliku, tu priliku zgrabi i iskoristi. Ne pruža se nažalost svakome prilika, ali kad se pruži, treba je znati prepoznati i iskoristiti – napominje glumica, koja jednako dobro kao i u glumačkim vodama plovi i onima majčinskim. Ponosna je majka dvojice sinova, Frane i Matije, koji su centar njezinog svemira.

– Obožavam svoju djecu, imam predivne sinove. Mlađi sin Matija ide u prvi razred, dok je Frane na fakultetu. Nije krenuo mojim stopama, a i neće s obzirom na to da je odabrao studirati prirodne znanosti. Nikada ga nije zanimalo kazalište osim što voli gledati predstave i filmove i mislim da je to velika stvar. Njemu je odlazak u kazalište normalan i, kako vidim, potreba. Time je moja misija kao majke u tom smislu zadovoljena. Mlađi sin je još malen i uopće ne razmišljam o tome. Podržat ću ga svakako ako odluči krenuti u tom smjeru – ističe Vicković i dodaje kako sinovi prate njezin rad, pogotovo mlađi Matija koji vjerno prati seriju ‘Na granici’.

– Veseli ga i moja uloga i sve ostale. Vrlo je znatiželjna osoba i upoznao je sve kolege iz serije i razvija čak neke prijateljske odnose s mojim prijateljima glumcima – kroz smijeh kaže Barbara. Iza nje su dva razvoda pa su sinovi trenutno jedini muškarci u njezinom životu.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

– U braku se više ne vidim, no vjerujem i dalje u ljubav i u brak kao instituciju – kaže glumica koja se svojedobno skinula i za Playboy, nakon čega joj je popularnost enormno narasla. Kako danas gleda na to?

– Moje tijelo moj je instrument, kao i moja duša i moj um. Ne vidim razliku i to je dio mene. Jako teško mi je o tim stvarima govoriti općenito, niti raspravljati o tome zašto sam nešto nekad odlučila napraviti – odgovara.

Na vitkoj liniji pozavidjele bi joj i mnoge dvostruko mlađe kolegice pa je nezaobilazno pitanje bilo i u čemu je tajna zavidne figure.

– Tajna ne postoji. Navodno je za svjež izgled spavanje jako dobro tako da nastojim otići dosta rano leći jer to i volim, a i često vrlo rano ustajem. Pazim kako i čime se hranim. Mislim da je to bitno. Treniram koliko stignem. Hodam kad god mogu. Nastojim se puno smijati jer i dobro raspoloženje i pozitivna energija utječu i na nas u cijelosti – napominje glumica.

Rijetke slobodne trenutke koristi za punjenje baterija. Osim druženja sa sinovima, voli hodati, boraviti u prirodi i pogledati dobar film u kinu. Kad uspije spojiti nekoliko slobodnih dana, Zagreb zamijeni rodnim Zadrom.

– Zadar mi ne nedostaje jer ga imam. Odem kad god mogu, dolje su mi i roditelji i odem ih vidjeti. Volim taj grad, ne razmišljam o povratku, no nikad ne znaš kamo te život može odnijeti.

U Zagrebu živim dulje nego što sam živjela u Zadru. Uz Zadar vežem djetinjstvo i najranije školovanje, a u Zadru mi je i jedna od moje tri najdraže prijateljice. Mogla bih reći kako mi mogu nedostajati ljudi, ne i sam grad, no tad odem dolje i nahranim se svime – kaže.

Kada je budućnost u pitanju, nerealnih želja nema.

– Moja je najveća želja uvijek da moja djeca budu sretna, zdrava i ispunjena. Što se tiče posla, veselim se i aktualnim projektima na kojima radim, a i svemu onome što me tek čeka – rekla je za kraj Barbara Vicković.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

