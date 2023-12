Najviši hrvatski glazbenik izdao album: 'Iznenadile su me reakcije'

Matej Mudrovčić Mudri bio je profesionalni odbojkaš i pred transferom u jedan od najboljih japanskih odbojkaških klubova, ali ozljeda ga je u tome spriječila i usmjerila na glazbeni put. Sad svira, piše i pjeva češće nego što je ikada igrao ili trenirao, a dokazuje to i njegov kantautorski album prvijenac "U traženju" koji je upravo objavio kao nezavisni glazbenik. Upravo je album povod našem današnjem razgovoru, a velika je zanimljivost da on nije objavljen na CD-u, već u formatu obične kartice, nešto poput bankovne, koja u sebi sadrži USB stick s pjesmama kako bi išao ukorak s vremenom u kojemu živimo.

Mlad ste i iznadprosječno visok čovjek koji je nekada bio vrhunski sportaš, a sad ste uspješan glazbenik koji je prošle srijede objavio album prvijenac. Kako je izgledao vaš put do objave prvog albuma?

Odgovor na ovo pitanje mogao bi imati pola stranice, ali probat ću biti kratak. Glazba je uvijek bila tu negdje, ali do prije nekoliko godina nisam joj dao da dođe u prvi plan. Pred kraj sportske karijere i fakulteta ipak me zgrabila i nikad više me nije pustila, a i neće jer sam se ja sto posto odlučio dati u to. Krenuo sam kao "one man band" po lokalima prije 8-9 godina, pa su došli prvi suradnici, duo, pa trio, prva sezona na moru, a prva pjesma kao da je bila jučer. Sve ide nekako prirodno i postupno, ja osjećam da je to ispravno i stvarno uživam u procesu.

Vaš kantautorski album zove se "U traženju", a većina pjesama je nježnog pop karaktera i blagih tonova. Mnogi vas zato prozivaju "nježnim divom", odgovara li vam taj nadimak i što ste to 'tražili' kroz ovaj album?

Nadimak "Nježni div" mislim da je već zauzeo Sergej Ćetković, on je isto velik čovjek i stvarno mu stoji uz pjesme, bolje nego meni. Moj je album dosta šarolik jer, kako ime kaže, proveden je u traženju – traženju sebe kroz sve što me zanima, svoga glasa, svog stila, balansa sportaša i umjetnika u meni. Deset pjesama i nekoliko covera kasnije mogu reći da sam se pronašao, zasad.

Album ste najavili posljednjim singlom "Tragom" i spotom za njega. Zašto ste odabrali baš taj singl i kakve su reakcije publike za sad?

"Tragom" je pomalo apstraktna pjesma i to je izdvaja od svih ostalih. Taj aranžman kao da je metafora mog glazbenog puta, krenu samo gitara i vokal, a na kraju se priključi cijeli bend, tako se nekako to i odvijalo kroz godine. I spot vizualno prati taj moj osjećaj jer je dijelom napravljen od uspomena. Meni je uvijek toplo pri srcu kad se prisjetim, to je moj život, moj put i ne bih ga mijenjao ni s kim. Reakcije su me ugodno iznenadile, pogotovo kolega glazbenika i radijskog etera od kojeg nisam ništa očekivao zbog nestandardne forme pjesme, a ispala mi je najemitiranija dosad.

VEZANI ČLANCI:

Budući da jako puno svirate, sigurno imate neku omiljenu anegdotu s nastupa…

Anegdota ima more… Ali prva koja mi pada na pamet jest kad sam davno osnovao prvi trio i dogovorio prvi nastup. Htio sam ga snimiti mobitelom da imam snimku za slati dalje. I tako, stoji mobitel i snima, mi sviramo "Do I wanna know" Arctic Monkeysa. Ja se skroz uživio, zatvorio oči, baš ono što bi se reklo – "u zoni" sam… Nakon nekog vremena otvorim oči i vidim da ova dvojica plaču od smijeha, doslovno im suze po podu kapaju. Naravno, od te cijele snimke ništa, nisu se mogli prestati smijati cijelo vrijeme, a ja ni danas ne znam zašto.

S kime biste voljeli snimiti duet?

Na ovo pitanje svaki put drugačije odgovorim. Postoji puno ljudi čijem se glasu i stvaralaštvu divim, uz čije sam pjesme odrastao i tko je na mene utjecao, teško mi je odabrati jednu ili dvije osobe. U nekim našim okvirima to bi bile Vanna i Zorica Kondža od žena, Marijan Ban i Urban od muškaraca. Od stranih izvođača Sting i Shania Twain, a imamo puno mlađih glazbenika i glazbenica s kojima se mogu zamisliti da pjevam. Siguran sam da ću kad-tad napisati neki novi duet, trenutačno imam jedan s Gabriellom.

Koji su vam planovi, što nam spremate i čime se bavite uz glazbu?

Kad se ne bavim glazbom, pokušavam sačuvati zdravlje odlascima na treninge i u prirodu, a još bitnije sačuvati odnose druženjima s prijateljima i obitelji. Što je više obaveza, to je teže naći vrijeme za sve, ali za to se mora naći, bez toga sve drugo gubi smisao. Zadnjih mjeseci sve češće imam potrebu napraviti "detox" od svih i svega, od stalne dostupnosti, buke digitalnog svijeta. U siječnju planiram otići u jednu kuću na selo, ugasiti mobitel i baš se odmoriti kako spada.

Što se tiče drugih obaveza, ja primarno živim od glazbe, ali gotovo nikad to ne nazivam poslom, više to gledam kao poziv. Konstantno mi je isprepletena s privatnim životom, stalno vrtim stihove i melodije po glavi. Za budućnost imamo neki okviran plan i raspisan novi album, ali to se već sutra može promijeniti.

VIDEO: Tomislav Bralić i Intrade ponovno oduševili Zagreb: 'Cibona je naš drugi dom'