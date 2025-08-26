Naši Portali
VLADARICA MODNOG CARSTVA

Estetske korekcije uništile su joj lice, a sada se svi pitaju kako Donatella opet izgleda tako prirodno

Foto: Profimedia
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 20:00

Donatella Versace bila je prepoznatljiva po svojoj bezvremenskoj ljepoti, a zbog pretjeranih estetskih korekcija dobila je nadimak ''kraljica plastičnih operacija''

Donatella Versace (70) pokazala je ljetni look u novoj objavi na Instagramu što je izazvalo brojne komentare njezinih pratitelja. Na objavljenoj fotografiji Donatella nosi haljinu boje šampanjca koja je ukrašena šljokicama te je uz nju stavila opis: Ljetni sumrak. Brojni poznati prijatelji poput dizajnerice Vere Wang i Paris Hilton komentirale su ovu fotografiju i udijelile komplimente Donatelli. 
Njezini pratitelji komentirali su i kako sada izgleda prirodnije: Izgledaš prelijepo. Konačno si opet prava ti. Nikad bolje niste izgledali. Veoma prirodno.“ Neki od pratitelja su komentirali kako više nema filere u licu i zato izgleda prirodnije. Često je Donatella bila na meti kritike zbog brojnih zahvata na kojima je bila i koji su promijenili njezino lice, a sada djeluje kao da se vraća svom prirodnom izgledu.  Ranije ove godine, Donatella je odstupila s pozicije kreativne direktorice brenda Versace, da bi postala globalni ambasador.

Donatella je preuzela Versace nakon ubojstva njenog brata Giannija Versace 1997. godine Tijekom skoro 30 godina, imala je ključnu ulogu u oblikovanju identiteta brenda, a vijest o odstupanju s pozicije kreativne direktorice objavila je 12. ožujka na društvenim mrežama i najavila je kako njezinu poziciju preuzima Dario Vitale.  "Podrška novoj generaciji dizajnera uvijek mi je bila važna. Oduševljena sam što će nam se Dario Vitale pridružiti i radujem se da vidim Versace iz nove perspektive. Želim se zahvaliti svom nevjerojatnom dizajnerskom timu i svim zaposlenima u Versaceu s kojima sam imala privilegiju raditi više od tri desetljeća. Najveća čast u mom životu bila je da nastavim nasljeđe mog brata Giannija. On je bio pravi genije, ali se nadam da sam naslijedila dio njegovog duha i upornosti. Versace je u mom DNK i uvijek u mom srcu“, zaključila je poruku koju je potpisala.

Bila je prepoznatljiva po svojoj bezvremenskoj ljepoti, a zbog pretjeranih estetskih korekcija dobila je nadimak ''kraljica plastičnih operacija''. Sa zahvatima je počela još 1995. godine, a samo tri godine kasnije njezin se izgled drastično promijenio. Iako se može pohvaliti zavidnom figurom, strani mediji već godinama je prozivaju zbog operacija, pretjerano korištenje botoksa, izobličene usne dovele su nekad prirodnu talijansku ljepoticu na sam vrh popisa svjetskih zvijezda koje su pretjerale s korekcijama. Osim glamura, mode i bogatstva, njezin život obilježili su alkohol, droga, antidepresivi te nekoliko psihičkih slomova, no neosporivo je ostala jedno od najprepoznatljivijih imena u modnoj industriji.

