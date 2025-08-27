Naši Portali
BIVŠA MISICA

Fani Čapalija ovom ružičastom haljinom potvrdila je status najljepše Hrvatice: Predivna

VL
Autor
Vecernji.hr
27.08.2025.
u 07:00

Kreacija, koju potpisuje splitski modni dvojac Arileo, ističe se odvažnim krojem – kratka je, prati liniju tijela, a svu pažnju privlače predimenzionirani, pufasti rukavi

Jedna od najljepših Hrvatica svih vremena, Fani Čapalija, ponovno je oduševila javnost. Svojom najnovijom objavom na Instagramu privukla je pažnju, podijelivši seriju fotografija u upečatljivoj ružičastoj haljini. Uz objavu je potvrdila i svoj moto da je uvijek "na ružičastoj strani života". Kreacija, koju potpisuje splitski modni dvojac Arileo, ističe se odvažnim krojem – kratka je, prati liniju tijela, a svu pažnju privlače predimenzionirani, pufasti rukavi. Njezina objava nije dugo čekala na reakcije, a prostor za komentare bio je preplavljen komplimentima. "Predivna", "Najljepša", "Ljepotica", samo su neki od epiteta koji su se nizali. Obožavatelji su posebno istaknuli njezinu prirodnost, a komentar "Lipa, naša i prirodna" potvrđuje da je Fani ostala vjerna svom prirodnom izgledu, što njezini fanovi izuzetno cijene.

Fani Čapalija postala je poznata široj javnosti 1993. godine, kada je s tek 18 godina ponijela titulu Miss Hrvatske. Veliki uspjeh postigla je i na svjetskom izboru u Sun Cityju, gdje je ušla među pet najljepših žena svijeta i osvojila titulu Kraljice Europe. Njezin simpatičan i kratak odgovor na engleskom jeziku, "It's OK", postao je legendaran. Iako se nakon udaje za nogometaša Ivicu Mornara povukla s modnih pista, nikada nije prestala biti predmet interesa javnosti. Živi mirnim životom na otoku Čiovu, pa svaka njezina objava izaziva veliku pozornost.

Posljednjih godinu i pol dana, Fani je ipak nešto češće obradovala svoje pratitelje. U ožujku 2024. podijelila je fotografije iz mladosti, koje su izazvale lavinu pozitivnih komentara na račun njezine nepatvorene ljepote. U srpnju iste godine viđena je na jednoj proslavi u splitskom resortu, gdje je plijenila pažnju u elegantnoj bijeloj haljini, dok su mediji u travnju 2025. pisali o njezinoj vjenčanici, ističući kako je njezin odvažan stil i danas aktualan.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Avatar IvanR
IvanR
07:52 27.08.2025.

Jedna nesretna sudbina

