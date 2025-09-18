Najmanje su tri jaka aduta ove serije: glavna uloga Mark Ruffalo, negativac Tom Pelphrey i scenarist Brad Inglesby

Radna skupina, HBO Max

"Task”, ili “Radna skupina”, kako je naslov serije preveden kod nas, spada u one serije koje ne prati veliki marketing, tako ni očekivanja publike, a ispadne jedan od favorita sezone. I to je, jasno, nešto što osobito volimo, a onda tu postoji i dodatan razlog, a to je Mark Ruffalo koji u seriji tumači glavnu ulogu. “Radna skupina” tek tangira klasične stereotipe američkih kriminalističkih serija na temu FBIja, a to je agent pri kraju karijere, što je Ruffalov Tom, nekakav kriminal, ovdje su to pljačke kuća čiji su vlasnici motorističke bande koja šverca drogu, i glavni negativac, to bi bio Robbie kojeg tumači Tom Pelphrey, koji je još jedan razlog za gledati ovu seriju. I to je sve što se klišea tiče, jer je ostatak doista originalan, s drugačijom atmosferom i završetkom čiji se praktično niti jedan dio ne da pohvatati odmah na početku. Dakle, Pelphrey zaista sjajno tumači Robbieja koji vozi kamion za smeće, a sanja o boljem životu za sebe i dvije

svoje djevojčice. No, s kolegom Cliffom do tog boljeg života nastoji doći noću pljačkajući kuće koje uoče kao skladišta droge lokalne bikerske bande. Jedna od tih pljački pođe po zlu i ostavlja trećeg pljačkaša mrtvim, kao i dvoje vlasnika kuće. Lokalna šefica FBI-ja pred mirovinu, Kathleen McGinty, poziva Toma, koji je nekadašnji svećenik s dubokim obiteljskim problemima, da osnuje radnu skupinu za istraživanje tog zločina. Neke će, možda, atmosfera serije podsjetiti na sjajnu “Mare iz Easttowna”, također kriminalističku seriju emitiranu prije četiri godine s Kate Winslet u glavnoj ulozi. Logično, jer je i “Radnu skupinu” napisao isti autor, Brad Ingelsby, jedan doista izniman scenarist koji očito ima taj talent da niti najveće zvijezde ne pitaju puno kada se pojavi neki njegov scenarij, likove koje je osmišljavao tumačili su i Christian Bale, Liam Neeson, Woody Harrelson, Willem Dafoe… “Radna skupina” serija je koju doista nismo prestali gledati do kraja zbog ravnomjerne dinamike koja nas je održavala radoznalima cijelo vrijeme, sjajnih izvedbi sada već klasičnog Marka Ruffala, ali i Toma Pelphreyja, koji se doima kao netko tko bi vrlo uskoro mogao i znatno, znatno više, a onda i zapleta pa raspleta kojima ne manjka brutalnosti, no koja ne prevladava konačno rješenje priče. A kroz sve se provlače obiteljske situacije obojice glavnih likova. Nećemo se zalijetati pa “Radnu skupinu” stavljati među najbolje serije ove sezone jer je konkurencija zaista velika, no ne sumnjamo da će biti i onih koji će među najbolje svrstati barem neke od glumaca koji se u njoj pojavljuju ili samog Ingelsbyja među najbolje scenariste ove godine.

Foto: HBO