Najbolji svjetski tenisač postao stric, rodio se mali Aleksandar

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković danas je postao stric. Kako piše Blic, danas je u beogradu rodila bivša TV voditeljica i influencerica Saška Veselinov, supruga Novakovog brata Đorđa. Ponosni roditelji dječaku su dali ime Aleksandar, što u prijevodu znači "onaj koji je zaštitnik ljudi".

Đorđe i Saška su se inače vjenčali su se 12. rujna Beogradu, a potom su mladenci zajedno s 80-ak najbližih uzvanika krenuli u Crnu Goru, točnije u Herceg Novi gdje su nastavili sa slavljem na kojem su pjevali mnogi poznati srpski pjevači poput Saše Kovačevića, Milice Pavlović, Marije Mikić, Aleksandre Prijović...

Par je vio u vezi u godinu dana, a zaprosio ju je na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan gdje je sve i počelo. Godišnjicu veze proslavili su nedavno na ljetovanju u Hrvatskoj. Upoznali su se zahvaljujući poslu, a nedugo nakon toga upustili su se i u ljubavnu vezu.

- Najviše ih je zbližio posao. Saška je radila kao voditeljica zabavnog programa, ali uvijek se zanimala za sport i to ih je najviše spojilo. Jako kratko su se družili, brzo su ušli u vezu. Vidjeli su da sjajno funkcioniraju pa su nedavno odlučili započeti zajednički život - ispričao je nedavno za srpske medije izvor blizak obitelji Đoković.

Inače, Đorđe također je bio veliki teniski potencijal i mnogi su mu od malih nogu predviđali sjajnu karijeru. Ipak on je ubrzo odustao od tenisa te se posvetio privatnom biznisu. Iz srpskih medija može se doznati da je krenuo s proizvodnjom energetskog pića u Americi, ali i da se bavi uvozom ribe i vina.

- Postojale su simpatije prema njemu, ali nismo odmah ušli u vezu. Prepoznali smo se, ali nakon toga uslijedilo je razdoblje druženja i upoznavanja. Osvajao me svojom dobrotom, manirama, na svaku moju priču on je imao osmijeh od uha do uha, željeli smo doznati sve jedno o drugom. On je bio otvoreniji i poduzimao je korake, dok sam ja onaj tip koji kada se zaljubi, postane sramežljiv. Bilo je preslatko i definitivno naša priča ne sliči današnjim vezama, mi živimo ljubav. Otkako smo se vratili u Beograd, pokušavamo pronaći riječi kojima bismo opisali kako smo se proveli na našem vjenčanju. Jako je teško opisati sreću i zadovoljstvo kada doživiš nešto o čemu si maštao cijeli život. Veselje nije stajalo puna dva dana, gosti su sve vrijeme bili na nogama, a mi smo zaista uživali i nijednog trenutka nismo skidali osmijeh s lica. Teško mi je izdvojiti najljepši trenutak.

Moj je san ostvariti se kao majka. Jako sam emotivna i volim obiteljski život, imam pokraj sebe životnog suputnika koji mi svakog dana pruža ljubav te se radujem tom danu - rekla je Saška za Story.

