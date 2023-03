Danijela o novom dečku: Josip nije bio baš upoznat s mojim pjesmama, ali sad se šalimo na taj račun

Danijela Martinović (51) nedavno je predstavila poseban spot za pjesmu 'Vjerujem ljudima' u koji je pjevačica uključila stvarne ljude: Ivana Brezovečkog, vatrogasca, Mariju Butković - osnivačicu udruge 'Zajedno brišemo ožiljke', Marka Babića, arhitekta i autora knjige 'Putovanje zvano igra', Kristinu Panić jednu od mnogobrojnih ljudi uključenih u akciju 'Brda ljubavi', Leilani Prasnikar - kćer voditeljice Emine Pršić, ujedno Danijeline prijateljice, u spotu je kao predstavnica sve djece te Nives Gotovac, Maju Šoić i Dorijanu Kavčić divne žene koje su Danijelu podučile kako na znakovnom jeziku reći 'Vjerujem ljudima'.

- Krajem prošle godine kada je pjesma izašla meni je zazvučala kao oda nekom dobru o ljudima. Vjerujem kako svi ljudi u nekom trenutku kažu da nam je dobro u drugim ljudima sada potrebnije nego ikada, ali zbilja mislim da je danas vjerovati u dobro u ljudima izuzetno potrebno. Došla sam tako do izazova kako spotom pokazati i prenijeti tu poruku. Pojavila mi se blokada kako to predstaviti spotom pa sam zamolila svoje ljude koji me prate na društvenim mrežama da mi pošalju zajedničke fotografije i to je bio takav odaziv da sam zbilja bila iznenađena brojem fotografija koje su mi poslala. Onda mi je palo i na pamet kako u spotu moraju biti stvarni ljudi koji svojim životom potvrđuju kako je neophodno vjerovati ljudima - ispričala nam je Danijela o tome kako je nastao spot. Pitamo pjevačicu koliko se ona u svom životu može osloniti na dobre ljude, tko su joj oslonci kojima se uvijek može obratiti?

- Život je najbolji scenarist i redatelj i dogode se ta najbolja iznenađenja kada najmanje to očekujem i život vam uvijek dovede ljude koji vam trebaju. To me toliko počelo fascinirati da mi je u jednom trenutku postalo vrjednije da ja budem osoba na koju ljudi mogu računati nego da ja tražim ljude na koje mogu računati. - govori Danijela. Da je život zbilja pun iznenađenja kojima se ne nadamo potvrđuje i novost na ljubavnom planu poznate glazbenice koja je nedavno otkrila kako je zaljubljena, a u njezin život ušao je kriminalistički inspektor Josip Plavić (49).

- Nisam to uopće očekivalo, apsolutno sam sretna i nisam razmišljala kako se to može dogoditi, život je tako čudesan da mu se treba baciti u zagrljaj a ja sam poznata da se volim baciti životu u zagrljaj i onda on uzvrati najčvršćim zagrljajem koji ste mogli zamisliti. - ne skrivajući koliko je sretna i zaljubljena govori nam Danijela. Njezin partner se također bavi glazbom, pisao je i skladao pjesme, a koliko je upoznat s njezinim opusom i hoće li možda uskoro zajedno surađivati na nekoj pjesmi, pitamo pjevačicu.

- Pisao je pjesme, sad već duže godina nije pisao, ali glazba je sastavni dio njegovog života i nije bio potpuno upoznat s mojim opusom ali sad se šalimo na taj račun i međusobno se upotpunjujemo. Bilo bi mi drago da pobudim u njemu želju za stvaranjem pjesama, ako se to dogodi bit će mi drago i to plamti i bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno - kaže nam. S Danijelom smo se susreli na promociji knjige "Arsen, sjećanja: Takvog smo ga voljeli, takvog ćemo ga pamtiti" autorica Diana Šetka, a pjevačica se prisjetila pjesme "Za tebe rođena" koju je Arsen za nju napisao za jednu Doru.

- To je bila najveća trema u životu kada sam u šest sati navečer trebala pokucati na vrata Arsenu Dediću a do šest ujutro je on već napisao tekst i to je jedna od najljepših pjesama koju sam imala priliku otpjevati a zove se "Za tebe rođena". Nakon toga smo se počeli malo družiti i fokusirala bi se na njegovu nježnu crtu koju su rijetki vidjeli. Sreli smo se nakon jedne predstave i ja sam se zaletjela njemu u zagrljaj i počela ga ljubiti i govori nemoj mene, a vidim da mu je drago zbog te moje reakcije. Voljela sam njegov smisao za humor i jedna od njegovih najbriljantnijih trenutaka je kad me zvao prije jednog mog novogodišnjeg koncerta i pitao me jesi dobro plaćena, ja sam odgovorila pa valjda jesam, a on kaže; eto vidiš mogla si se javiti i mogao sam ti biti predgrupa. - nasmijala je Danijela sve prepričavši ovu zgodu.

