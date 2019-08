Najbolji film je 'Take Me Somewhere Nice' Ene Sendijarević

Srce Sarajeva za najbolji film ostaje u Bosni i Hercegovini! Na večerašnjoj svečanoj dodjeli u Narodnom pozorištu u Sarajevu najboljim je proglašen film "Take Me Somewhere Nice", kojeg je režirala bosanskohercegovačko-nizozemska redateljica Ena Sendijarević.

Kako je rekao predsjednik žirija Ruben Östlund, ovaj film je izvrsno režiran te na najbolji način slavi mladost. Na pragu zrelosti, Alma napušta dom svoje majke u Nizozemskoj i putuje u rodnu Bosnu kako bi posjetila oca kojeg nikada nije upoznala.Tijekom putovanja, Alma će naučiti prihvatiti i shvatiti sebe, te prigrliti izazove na koje nailazi.

- Dobra večer Sarajevo. Tu sam sa svojom ekipom, veoma sam počašćena. Hvala mom timu koji mi je pomogao da napravim svoj prvi igrani film, vjerovao mi iako sam nekad pravi davež, bez njih ne bih uspjela. Želim zahvaliti i žiriju, puno mi znači Srce Sarajeva. Peti put sam na ovom festivalu koji mi je zaista pružio mnogo. Volim vas i hvala vam - kazala je Ena Sendijarević koja nije mogla suspregnuti emocije nakon dodjele.

- Zaista nisam očekivala ovu nagradu, jako sam iznenađena. Ovo nije film samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za Hrvatsku, te druge zemlje u regiji. To je film za mlade, no u njemu će se mnogi prepoznati - kazala je za Večernji list Sendijarević. Srce Sarajeva za najboljeg redatelja dobio je turski redatelj Emin Alper za film “Priča o tri sestre”. - Velika je čast dobiti ovu nagradu. Vrlo sam zahvalan Sarajevo Film Festivalu, ako me budu opet pozvali nastavit ću dolaziti - rekao je Alper. Srce Sarajeva za najboljeg glumca dobio je gruzijski glumac Levan Gelbakhiani za ulogu u filmu “A onda smo plesali”.

- Hvala Sarajevo Film Festivalu što je podržao ovaj film i žiriju što me nagradio. Jučer sam šetao i ovaj grad me podsjetio na moj dom, zaista sam osjetio da je Sarajevo moj drugi dom - kazao je glumac koji je ove godine na festivalu u Cannesu svrstan među najtalentiranije. Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irinin Jambonas koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu “Ukrug”.

Specijalnu nagradu žirija Natjecateljskog programa - dokumentarni film dobio je film “Gomila materijala” bosanskohercegovačke redateljice Sajre Subašić, dok je Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film pripalo za “Kad su rasle japanske jabuke” azerbajdžanskog redatelja Hilala Baydarova.

Nagrada Human Rights otišla je u ruke mađarske redateljice Réke Szabó za film “Euforija postojanja”, koji govori o 90-godišnjoj Evi koja je preživjela holokaust i sprema se na plesnu predstavu o njenom životu. Kako je istaknuo član žirija hrvatski redatelj Nenad Puhovski, u Europi jača fašizam, stoga ne smijemo zaboraviti što se na ovim prostorima događalo prije 75 godina. Srce Sarajeva za najbolji studentski film dobio je srbijanski reditelj Nikola Stojanović za film “Sherbet”.

Najbolji kratki film 25. SFF-a je “Posljednja slika o ocu” Stefana Đorđevića, dok je posebnu nagradu žirija dobio Adi Voicu za film “Posljednje putovanje na more”. Sve nagrađene filmove publika u Sarajevu moći će vidjeti sutra u Narodnom pozorištu u Sarajevu.