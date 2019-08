Redatelj nagrađivanog filma: 'Žao mi je što sam Hrvatima stavio sol na ranu'

Više od 3000 ljudi velikim je pljeskom ispratilo večernju projekciju filma "Jadnici" u kinu Metalac na 25. Sarajevo film festivalu. Valja odmah spomenuti kako se ne radi o adaptaciji književnog klasika Victora Hugoa, nego o priči u pariškom predgrađu Montfermeil, u kojem odrastaju razne grupacije podijeljenih klinaca. Poveznica s Hugoom je što se i dio radnje u njegovom romanu odvija u tom predgrađu, pa stoga i tamošnja škola nosi njegovo ime. Redatelj Ladj Ly odrastao je u tom kvartu i punih 20 godina pokušava upoznati javnost s uvjetima života u predgrađu francuske prijestolnice.

- Punih 150 godina od Huggovog romana stanovnici Montfermeila žive u bijedi, a policijsko nasilje nad njima postala je svakodnevica - kazao je Ly.

Zanimljivo je da je Ly prvo snimao dokumentarni film, kada je naišao i usnimio brutalno policijsko postupanje. Snimku je postavio na internet i zahvaljujući njoj trojica policajaca su suspendirana, što je bio prvi takav slučaj u Francuskoj. Ly je nakon toga snimio i kratki film, a onda i dugometražni, koji je ove godine dobio nagradu žirija u Cannesu.

Ono što će biti posebno zanimljivo gledateljima u Hrvatskoj je što se početak radnje ovog filma odvija točno na dan finalne utakmice Svjetskog prvenstva u Rusiji, u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku rezultatom 4:2. Stoga smo Lyja u šali i pitali je li nam baš morao dolijevati sol na ranu.

- Žalim, ali ipak smo bili bolji od vas. Ne pratim baš nogomet, no kao i svi Frnacuzi pratio sam to finale. Inače, o Hrvatskoj znam puno prego moga prijatelja Aleksija, čija je majka Hrvatica. Nisam još bio u vašoj zemlji, no raduje me da ću je posjetiti ovog tjedna, budući da nakon Sarajeva film "Jadnici" gostuje u Hrvatskoj, na prvom izdanju Rab film festivala - kazao nam je Ly.

Francuski redatelj napravio je prvi film kad je imao 17 godina i dosta je vremena proveo da pokaže nasilja koja vladaju u pariškom predgrađu. To je, kaže, borba koja traje i dalje. Zanimljivo je da je za ulogu djece angažirao lokalne dečke, koji odrastaju u tom kvartu, a jednu od uloga igra i njegov sin. Većinu toga što možemo vidjeti u filmu zasnovano je prema stvarnim događajima.

- Najvažnije je bilo da pokažem stvarne stanovnike tih predgrađa, stoga se klinci u filmu oslovljavaju svojim pravim imenima. naravno, tu su i poznati glumci kao što su Damien Bonnard, Alexis Manenti i Djibril Zonga - dodao je Ly.

Nakon "Jadnika" Ly nastavlja s filmovima koji tematiziraju nasilje u pariškom predgrađu. "Jadnici" su zamišljeni kao trilogija, pa ćemo u sljedećim godinama moći vidjeti nove priče iz svakodnevice Montfermeila.