Ovaj show je više naginjao na kreveljenje i loš humor: Tanka je granica između toga da se publiku nasmijava i da je se živcira

Eurovizija // HRT - tri ruže

Ne zato što je “naš”, već zato što je zaista sjajan, Baby Lasagnu još jednom treba pohvaliti na sva zvona. Zajedno s finskim glazbenikom Käärijom ukazao se sasvim neočekivano na pozornici finala Eurovizije, a njihov je duel u zabavnom dijelu showa doslovno u sjeni ostavio sve ostale nastupe, čak i iz natjecateljskog dijela. Najavljivalo se neko vrijeme da će Baby Lasagna i Käärijä nastupiti te da će predstaviti svoj novi zajednički singl #eurodab. Trebali su, prema prvom planu, na pozornicu izaći u jednoj od polufinalnih večeri, ali na kraju je odlučeno da se ipak pojave u finalu, što je bila odlična odluka jer društvene mreže ne prestaju brujati o tome kako su ova dvojica glazbenika spasila do tog trenutka poprilično monoton show. Jer ne samo da su izveli svoju novu pjesmu, nego su u punom smislu te riječi održali duel eurovizijskih hitova “Rim Tim Tagi Dim” i “Cha Cha Cha”. Obojica su s njima, naime, završili na drugom mjestu, prvo Käärijä 2023. godine, a zatim Baby Lasagna 2024. godine, iako su osvojili najviše glasova publike. No, žiri im nije bio naklonjen pa im je pobjeda izmakla za dlaku, ali ostali su miljenici publike. Znaju to dobro organizatori natjecanja pa su stoga njihov nastup i najavili kao duel “pobjednika naših srca”, očito i sami svjesni rastuće kontroverze i pitanja netransparentnog glasovanja nacionalnih žirija. Takav način bodovanja doveo je to toga da pobjedničke pjesme nisu ujedno i najveći hitovi, što je jako dobro pokazao ovaj dvojac nastupom koji će se još dugo pamtiti. Pohvala je to za njih, ali kritika Euroviziji, i to ne jedina. Jer u cijelom se ovogodišnjem natjecanju samo produkcija pokazala impresivnom, tehnički je sve bilo na razini, ali sadržajno dosta monotono i na trenutke dosadno. Pjesme su bile nepamtljive, a nastupi su ionako ostali u sjeni rezultata kladionica, pregleda na YouTubeu i političkog glasanja. U konačnici je izabrana jedna od “najmanje loših” pjesama, a ne najbolja jer takve nije ni bilo. Šteta što se za Baby Lasagnu i Kääriju nije moglo glasati…

Tko to tamo pjeva // Nova TV - jedna ruža

Da je konstruktivnu kritiku dobro prihvatiti, pokazuje show “Tko to tamo pjeva”, koji je nakon prvotnih boljki ipak uspio privući simpatije publike. Tanka je, naime, granica između dobrog humora i groteske, odnosno između toga da se publiku nasmijava i da je se živcira. Ispočetka je ovaj show više naginjao na kreveljenje, neumjesnu viku i loš humor, no s vremenom je postignut balans pa su u prvom planu kandidati i pjevači, odnosno lažni pjevači. Cilj kandidata je, naime, detektirati tko od tajnih glasova pjeva dobro, a tko je samo dobar glumac, a pritom im pomažu voditelj Frano Ridjan, te panelisti Alka Vuica, Gianna Apostolski, Luka Nižetić i Goran Vinčić. Tu su i posebni gosti, a u prošloj emisiji, kada je maksimalni iznos osvojila simpatična Paula Mikinac, medicinska sestra iz Siska, gostovao je i pjesmom oduševio Sergej Ćetković. Interakcija svih u studiju cijelo je vrijeme bilo izrazito simpatična i nije bila pretjerana, što je pravi put za ovu emisiju.

Večera za 5 // RTL - dva kaktusa

Lošim je putem krenula prije ljetne pauze “Večera za 5”, emisija koja je uvijek imala svojih boljki, no u svojoj je jednostavnosti te sudjelovanjem ljudi iz cijele Hrvatske pokupila simpatije gledatelja. Kuhanje, humoristično komentiranje te pjesma i ples na kraju večere bili su na neki čudan način dobitna kombinacija. A sada je netko u tu kombinaciju odlučio ubaciti i - Gospodina Savršenog. Točnije, zadnja su dva ciklusa kuhale kandidatkinje koje su ranije ove godine sudjelovale u showu u kojem Gospodin Savršeni traži svoju odabranicu. I tako je i “Večera za 5” nepotrebno spojena s reality elementima, što ju je degradiralo, a sve to samo za nekoliko klikova na društvenim mrežama.

Pobjednici: Biti svoj // HRT - četiri ruže

Izvrsna se dokumentarna serija može pogledati na HRT-u, u kojoj se gledatelje upoznaje s pričama ljudi koji pomiču granice - slijepim glazbenicima koji osvajaju pozornice, sportašima u kolicima koji briljiraju na terenu, djeci bez roditelja koja su danas uspješni i sretni ljudi… Autorica i voditeljica je Ida Prester, koja je sa svojim timom prenijela emotivne priče, pa je tako u prošloj epizodi gostovao sjajni Leonardo Pierobon, uspješni fizičar koji se tijekom odrastanja borio s vršnjačkim nasiljem i neprihvaćanjem. Kako je svojoj obitelji iskreno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji i kako je uspio - biti svoj - zaista je sjajna priča.

