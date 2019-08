Slavni glumac oduševljen Hrvatskom: 'Kod vas sam imao najbolji odmor u životu'

Jedan od najpopularnijih svjetskih glumaca, Britanac Tim Roth, nenajavljeno je večeras stigao u Sarajevo, kako bi na Sarajevo Film festivalu primio Počasno srce za izniman doprinos kinematografiji, ali i odgovarao na brojna pitanja na Masterclassu u kinu Meeting Point. Roth je prvi put u Sarajevu, no zato je istaknuo kako je u Hrvatskoj bio dva puta.

- Prije nekoliko godina trebao sam snimati u Dubrovniku. Došao sam tamo s djevojkom, snimanje je propalo, a mi smo imali jedan od najboljih godišnjih odmora ikad. Pamtim i dobru atmosferu na snimanju u Zagrebu, gdje smo radili film „Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi“. Gary Oldman i ja vozili smo u onim plavim tramvajima i baš nam je bilo zabavno. Nažalost, za manje od godinu dana počeo je rat kod vas – kazao je veliki glumac, koji je još jednom pokazao tezu o tome kako su velike face prizemne. Tijekom jednosatnog razgovora kojeg je moderirala gumica Zana Marijanović, Roth se šalio s publikom, ali i podijelio brojne anegdote sa snimanja.

- Karijera mi je počela televizijskim filmom „Made in Britain“, a onda sam imao sreću da radim s velikanima kao što su MIke Leigh i Stephen Frears. Zahvaljujući Robertu Altmanu završio sam u Hollywoodu – kazao je Roth koji je ipak najpoznatiji po ulogama u Tarantinovim filmovima.

- Nikad nisam bio obožavatelj audicija, i uvijek sam ih izbjegavao. Quentin mi je poslao scenarij za „Pse iz rezervoara“ i čitajući ga odmah sam se oduševio. Kazao mi je kako mi je namijenio ulogu Gospodina Narančastog, a meni na prvu to baš nije sjelo. Pa ja sam Britanac koji je morao glumiti Amerikanca koji glumi policajca koji glumi lopova! Pozvao me da s Harveyem Keitelom odglumim scenu iz filma kao probu, no rekao sam mu samo: „znaš tko sam, pogledaj moje uloge, ako me želiš – tu sam“. Onda smo kod mene popili nekoliko piva i Tarantino mi je rekao da imam ulogu – sa smiješkom je kazao Roth.

Glumac je spomenuo i rad na Tarantinovom „Paklenom šundu“, u kojem je ostvario još jednu nezaboravnu ulogu.

- Znao sam se sa Samuelom L. Jacksonom, s kojim sam glumio u jednom prethodnom filmu. Kada smo se vidjeli prvi put na snimanju, samo smo se nasmijali. Bio nam je jasno da radimo jako dobar film – rekao je Roth.

Danas je normalno da filmski glumci igraju u TV serijama, no prije deset godina to nije bio slučaj, sve dok se među prvima na taj korak nije odlučio Roth u seriji „Laži me“.

- Ima tu znanstvenih elemenata, čak smo imali i savjetnika na setu, no iskreno, nikad nisam želio dublje ući u to jer nisam želio znati lažu li me moja djeca. Snimili smo 58 epizoda, a još uvijek ne znam kako se to radi – kazao je Roth podsjetivši kako su se metode iz serije mogle vidjeti i na govoru Michelle Obama. Naravno, uslijedilo je pitanje, što je s Trumpom.

- Ne morate biti znanstvenik da znate laže li – kazao je Roth i dobro nasmijao cijelu dvoranu.