Nada iz 'Zabranjene ljubavi' rijetko se pojavljuje u javnosti, a evo kako naša glumica danas izgleda

U povodu Dana državnosti 2025., Miroslav Škoro predstavio je svoju najnoviju pjesmu pod nazivom ''Zastava''. Uz glazbeni uradak odmah je objavljen i odgovarajući videospot u kojem glavnu ulogu tumači naša neponovljiva glumica Nada Rocco. Nadu dugo nismo imali priliku vidjeti u javnosti, a sada se pojavila s kraćom frizurom nego što je pamtimo, dok se na njezinom licu očitavaju godine bogatog životnog iskustva. Unatoč tome, jedna stvar ostala je nepromijenjena - njen prepoznatljivi osmijeh. U videospotu Nada utjelovljuje lik žene koja izrađuje zastavu za svadbu, dok je mladić koji preuzima zastavu Matija Škoro, sin Miroslava Škore.

Nada Rocco rodila se 15. rujna 1947. godine u glavnom gradu Hrvatske. Odgajana je u obitelji duboko povezanoj s umjetnošću; njena majka Nada Klašterka bila je ugledna glumica i književnica, što je značajno utjecalo na njezinu ranu sklonost prema glumačkoj umjetnosti. Još u djetinjstvu nastupala je na pozornici zagrebačkog Pionirskog kazališta te je sudjelovala u radijskim dramama namijenjenim djeci, gdje je davala svoj glas bajkovitim likovima poput Trnoružice i Pepeljuge.

Svoje obrazovanje završila je 1972. godine na prestižnoj Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studijskih godina bila je stipendistica renomiranog Hrvatskog narodnog kazališta, gdje je i pokrenula svoju profesionalnu glumačku putanju. Počevši od 1975. godine postala je stalni član ansambla Gradskog kazališta Komedija u Zagrebu, gdje je ostvarila mnoštvo značajnih uloga u predstavama poput "Grička vještica", "Kaos u kulisama" i "Skup". Paralelno je ostvarivala suradnje s drugim kazalištima, uključujući Kazalište mladih, Trešnju, Jazavac i Malu Scenu.

Što se tiče televizijskog stvaralaštva, publika ju najbolje poznaje po ulogama u serijama "U registraturi" (1976.), "Zabranjena ljubav" (2004. – 2008.), "Najbolje godine" (2010.), "Larin izbor" (2012.) te "Zora dubrovačka" (2014.). Svoj kinematografski put započela je 1961. godine filmom "Sudar na paralelama", dok je za svoj rad u filmu "So" (1973.) dobila priznanje za najbolju debitanticu na filmskom festivalu u Nišu. Njezin glas mogao se čuti u mnogobrojnim animiranim ostvarenjima, među kojima su "Čudesna šuma" (1986.), "Kralj lavova", "Bambi II" i "Auti".

Osim glumačke karijere, posvetila se i glazbenoj djelatnosti. Zajedno s glazbenim sastavom "Rocco Davora" objavila je dva singla, a 1994. godine izdala je album romantičnih pjesama "Zagrli me nježno" u partnerstvu s kolegom Brankom Blaćom. Privatno je udana za glazbenika Davora Rocca, s kojim ima dvoje potomaka - kćer Barbaru Rocco, koja je također izabrala glumačku profesiju, te sina Luku Rocca.

Bila je i sudionica emisije "Celebrity MasterChef" 2014. godine, gdje je predstavljala prednosti sirove prehrane koja joj je pomogla u suočavanju s osteoporozom i poboljšanju zdravstvenih parametara krvi. Svoja saznanja i iskustva podijelila je u knjizi "Moje sirove strasti" koja je objavljena 2016. godine. Premda je formalno u mirovini, Nada Rocco i dalje povremeno sudjeluje u kulturnim manifestacijama. Vodi miran život, posvećujući se prirodi, obitelji i promicanju zdravstvenih životnih navika.