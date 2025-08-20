Bivša natjecateljica 'Života na vagi' otkrila da je tijekom izazova doživjela kliničku smrt, opisala je što je vidjela

Tracey Yukich bila je natjecateljica u osmoj sezoni američkog reality showa The Biggest Loser („Život na vagi“), a u Netflixovom dokumentarcu Fit for TV otkrila je da je tijekom prvog izazova na snimanju doživjela kliničku smrt. U osmoj sezoni producenti su svim kandidatima zadali da otrče jednu milju (1,6 km) po plaži kako bi izborili mjesto u showu. Pravilo je bilo jasno – tko ne završi utrku, automatski ispada.

Tracey je mislila da će bez problema završiti izazov. „U glavi sam bila uvjerena: ‘Mogu trčati, imam četvero djece, stalno trčim za njima.’ Ali to je bila najduža milja u mom životu“, prisjetila se. Nedugo prije cilja – srušila se.

„Ne sjećam se puno. Sjećam se zvuka helikoptera. Imala sam osjećaj kao da plutam. Onda sam ugledala svog djeda. Vidjela sam tamu… a zatim svjetlost. Znala sam da sam toga dana umrla“, ispričala je Tracey. Kasnije je otkrila da je imala rabdomiolizu, ozbiljno medicinsko stanje u kojem se mišići raspadaju i oslobađaju toksine koji napadaju organe. „Moji organi su se doslovno gasili. Prvo jetra, zatim bubrezi, a onda srce. Tu sam bila na rubu smrti.“

Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

Liječnik showa, Robert Huizenga, izjavio je da nije bio upoznat s izazovom prije nego što se dogodio. Iako se raspravljalo o tome da Tracey odmah napusti natjecanje, ipak su joj dopustili da ostane. Tracey priznaje da je isprva krivila samu sebe. „Mislila sam da je to moja krivnja jer sam debela. Znala sam da moram nešto promijeniti kako bih postala najbolja verzija sebe. Nisam htjela da me netko omalovažava, viče na mene, govori mi što mogu ili ne mogu. Morala sam sebe staviti na prvo mjesto.“

Dodala je i da joj je težina bila teret koji ju je godinama sputavao: „Željela sam promijeniti život, a tada mi se činilo da mi je to jedina nada.“ Na početku sezone imala je 113 kilograma, a na finalnom vaganju samo 60 kilograma – izgubila je čak 53 kilograma, odnosno 47,2% svoje početne težine.