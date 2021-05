Na društvenim mrežama nižu se komentari o Uraganakama: Tko glasa za Srbiju, šaljem mu gole slike

Pjevačice Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević članice su grupe Hurricane koja je večeras nastupala u finalu izbora za pjesmu Eurovizije. Atraktivne srpkinje oduševile su mnoge, a podrška grpi dolazi sa svih strana.

Mnogi su pisali kako im se svidio njihov energični nastup, neki čisto da izgledaju odlično, a treći su pozivali na glasovanje.

Mnogi misle da će Srbija ući u top tri.

Serbia being top 3 im sorry Hurricane too good — bimbo q (@lifemixxport) May 22, 2021

Neki su se našalili i s Njemačkim predstavnikom, te rekli da su Uraganke najveći srednji prst u natjecanju.

The biggest middle finger in the show this year is Hurricane my dear 🇷🇸 — VOTE FOR SERBIA #08 🇷🇸🌪 (@updathurricane) May 22, 2021

Mnogi kažu da im je pjesma stvarno uspjela ući u uho.

Serbia's song makes me crazy contest is going on but i still keep singing loco loco !!! Go Hurricane !!!! #Eurovision — soner n. aydın (@nkrttn) May 22, 2021

