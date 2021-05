Zarađuje mil. dolara godišnje: Bila žrtva oružane provale i ucjene, a prije dvije godine preminuo joj je mlađi brat

I posljednju večer Eurosonga otvorili su domaćini voditeljica Chantal Janzen, pjevačica i voditeljica Edsilia Rombley, pjevač, voditelj i nizozemski komentator Eurosonga Jan Smit te beauty blogerica i YouTube zvijezda Nikkie de Jager. Mnogi su već prvu večer odmah zapazili Nikkie poznatu YouTubericu koja je nedavno bila u središtu skandala, jer je visoka čak 190 centimetara.

Naime, Nikkie Tutorials ima preko 13 milijuna pratitelja na toj društvenoj mreži, te prema podacima Hopper HQ-a zarađuje oko milijun dolara godišnje samo od reklama koje se prikazuju na njezinim šaljivim i informativnim videima o šminkanju koje objavljuje. De Jager je prošle godine morala priznati da se rodila kao muško, te da je transrodna osoba, zbog toga što ju je netko ucjenjivao.

- Kad sam bila mala, rodila sam se u pogrešnom tijelu, što znači da sam transrodna osoba - kazala je Nikkie. Dodala je i da se rodila kao muško no uvijek se identificirala kao žena, pa čak i na svojim početcima na YouTubeu kada je imala samo 14 godina. Tada je već počela piti supresore hormona i do 19. godine je završila svoj put. Ipak, ucjena nije jedina trauma koju je Nikkie doživjela. Njezin mlađi brat Mikai preminuo je 2018. godine. Kada je imao samo 13 godina bio mu je dijagnosticiran mu je rak limfnih čvorova. Iste godine kada je morala 'izaći iz ormara' bila je žrtva oružane provale. Beauty vlogerica i njezin zaručnik Dylan Drossares bili su u svom domu u Nizozemskoj, te su im upali naoružani i maskirani pljačkaši. Više detalja o traumi koju je tada doživjela nije htjela podijeliti, jer je rekla da bi to stvorilo probleme u istrazi, ali i narušilo njezino mentalno zdravlje.

Nikkie je bila i jedna od prvih poznatih osoba koja je progovorila protiv voditeljice Ellen DeGeneres. U showu bila početkom prošle godine, a u travnju je otkrila da je komičarka nije pozdravila, usto nije imala ni pristup WC-u koji je bio rezerviran za druge goste showa (kao što su dečki iz benda Jonas Brothers) koje je voditeljica smatrala važnijima. Youtuberica je, čini se, otvorila Pandorinu kutiju jer su se mnogi DeGeneresini bivši zaposlenici ohrabrili i počeli iznositi svoja iskustva.

