UŽIVO Finale 65. izdanja Eurosonga: Uraganke izazvale euforiju u Ahoy Areni

Večerašnje finale Eurosonga koje se odvija u Rotterdamu izborilo je 26 izvođača, ali među njima nažalost nije Hrvatska. Naša predstavnica Albina Grčić (22) nije se plasirala u završnu borbu za europski glazbeni tron, a tko će ga osvojiti preostaje nam da saznamo večeras.

Ovogodišnji finalisti su Cipar, Albanija, Izrael, Belgija, Rusija, Malta, Portugal, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka, Švicarska, Island, Španjolska, Moldavija, Njemačka, Finska, Bugarska, Litva, Ukrajina, Francuska, Azerbajdžan, Norveška, Nizozemska, Italija, Švedska i San Marino.

Prema posljednjem stanju na kladionicama, najveće šanse za pobjedu imaju Talijani s čak 25 %, a Francuska se smjestila na drugo mjesto te joj daju šansu od 21 %. Treća je Malta koja je dugo bila glavni favorit i prognoza je za pobjedu od 13 %.

Voditelji događaja su glumica i voditeljica Chantal Janzen, pjevačica i voditeljica Edsilia Rombley, pjevač, voditelji nizozemski komentator Jan Smit te beauty blogerica i zvijezda YouTubea Nikkie de Jager.

TIJEK VEČERI:

21:45 Ujedinjeno Kraljevstvo kao jednu državu iz skupine Velikih 5, večeras predstavlja James Newman pjesmom Embers. Posljednji put Eurosong je u Britaniju otišao 1997. godine kada je pobjedu odnio bend Katrina and The Waves pjesmom Love Shine A Light.

21:39 Evo nam i susjedne Srbije. Grupa Hurricane s pjesmom "Loco Loco" zapalila je društvene mreže, a atraktivna trojka nastavlja plijeniti pažnju ludim ritmovima. Članice Ivana Nikolić, Ksenija Knežević i Sanja Vučić izrazile su želju da im se kao četvrta članica pridruži naša Albina Grčić (22), a Albina ih je već u nekoliko navrata podržala na društvenim mrežama. Žamor i pljesak publike potvrđuju da je njihova energija na nivou najveće zabave večeras.

21:35 Idući na scenu dolazi Portugal, a predstavlja ga The Black Mamba pjesmom "Love is on my side". Inače, Portugal se dosad na Eurosongu natjecao 52 puta, a pobjedu su izborili 2017. godine s pjevačem Salvadorom Sobralom i pjesmom "Amar Pelos Dois". Na zadnje mjesto plasirali su se čak četiri puta: 2018. , 1997., 1974. i 1964. godine.

21:30 Šesta nastupa Malta. Njihova predstavnica Destiny jedna je od najvećih favoritkinja ovogodišnjeg Eurosonga s pjesmom "Je Me Casse", a nastupom na prvoj polufinalnoj večeri to je uspješno i dokazala.

21:26 Evo i Rusije koju s pjesmom "Russian Woman" predstavlja Manizha. Naša predstavnica više je puta istaknula kako su joj oni bili favoriti jer su autentični. Tekst pjesme potpisuje sama pjevačica, dok su za glazbu bili zaduženi Ori Avni i Ori Kaplan. Umjetnica rođena u Tadžikistanu ne samo da piše vlastitu glazbu i tekstove, već i snima, režira i montira svoje videozapise i stvara vlastiti vizualni sadržaj. Predanost stvaranju vlastite umjetnosti započela je kad je počela proizvoditi kratke filmove za Instagram i dovela do rasprodanih koncerata u Moskvi i Sankt Peterburgu.

21:22 Četvrta nam stiže Belgija. Bend Hooverphonic s pjesmom "The Wrong Place". Iako ne slove za favorite, riječ je o dobro poznatoj grupi koju najbolje znamo po hitu "Mad About You", a prije dvije godine smo ih gledali u Tvornici kulture.

21:18 Treći po redu nastupa Izrael s pjesmom "Set me free". Pjevačica Eden Alene rođena je u Jeruzalemu, dok joj roditelji dolaze iz Etiopije. Baletom se bavi od 11. godine, a prije ovoga nastupala je u nekoliko talent showova. Inače, svojim visokim tonovima u ovoj pjesmi oborila je rekord koji je prije toga na ovom natjecanju postavila Maja Blagdan.

21:14 Iduća je predstavnica Albanije Anxhela Peristeri koja će probati odvesti Eurosong u svoju domovinu pjesmom Karma. Albanija je dosad nastupila 17 puta na ovom natjecanju, a najbolji su plasman ostvarili 2012. godine kada su završili peti u ukupnom poretku sa 146 bodova. Tada je predstavnica bila Rona Nishiliu s pjesmom Suus.

21:10 Prva večeras na scenu izlazi predstavnica Cipra Elena Tsagrinou (26) koja je pjesmom El Diablo podigla puno prašine. Inače, pravoslavna ciparska crkva pozvala je vladu da povuče pjesmu s natjecanja, no oni su to odbili učiniti. Pokrenuta je i peticija koju je dosad potpisalo više od 20000 ljudi. Energična i zavodljiva izvedba 26-godišnjakinje zapažena je od strane mnogih Eurosong fanova.

21:00 Počelo je finale 65. izdanja Eurosonga. Večeras ćemo vidjeti koja će od 26 država finalista zauzeti glazbeni tron Europe. DJ Peter Gabriel otvara spektakularno večer u Ahoy Areni, a prošlogodišnji pobjednik Duncan Laurence pojavio se u drugačijem aranžmanu, s obzirom na to da je COVID pozitivan. Uz njih su se pojavili i Gleniss Grace, Wulf te orkestar sastavljen od mladih talenata u projektu Music Binds Us.

