Mudri novom pjesmom “Snovi i jave” ponovno zaslužuje pozornost

U novoj fazi svoje karijere Mudri je otvorio vrata i novom zvuku. “Snovi i jave” dolazi kao drugi singl nakon albuma prvijenca “U traženju”. Odgovor na pitanje je li se sada “pronašao” možete dobiti slušanjem nove upravo objavljene pjesme, ali isto tako i prethodne uspješnice “Tvoj dodir”, koja broji više od 126.000 pregleda. Mudri je do sada eksperimentirao s različitim stilovima i aranžmanima, ali s obzirom na uspjeh prošlog singla, valjalo bi reći da se taj trud isplatio. Zanimljivost je da na novoj pjesmi “Snovi i jave” prateće vokale uz Daria Mihića izvode Lara Demarin i Ivan Sever, koji su se ove godine uspješno predstavili na Dori. Aranžman potpisuje Marko Stijaković Stey, tekst i glazbu Mudri, a master Ivan Pešut. Pjesma govori o onom jednostavnom, ali rijetko izgovorenom trenutku, kad zagrliš osobu koju voliš i shvatiš da u njenom naručju možeš mislima odletjeti gdje god poželiš. Kako i sam kaže: “Složimo svoj mali svemir u ove dvije glave”. I tu negdje prestaje buka, a počinje ono bitno.

Emocionalno, pjesma u “feel good” stilu, ali s nijansom više zrelosti i introspekcije daje onaj isti vibe zbog kojeg Mudrog ljudi slušaju.

“Možda ne znam to uvijek reći ni izraziti, ali sam jako zahvalan na ljudima oko sebe i ovom pjesmom im to imam priliku reći. Da nema njih oko mene, ne samo da ne znam što bi s glazbom, nego ponekad imam osjećaj da ne znam što bi mi bila svrha. Poslušajte zato ovu pjesmu i pošaljite ljudima koji od vas trebaju čuti riječi koje često zaboravljamo reći. Ljudi olako uzmu bližnje zdravo za gotovo. Ritam te proguta, sve postane automatizam i kolotečina… Ja sam tako neke bliske ljude izgubio, neki su tako izgubili mene. Sad se stvarno trudim dati svoje vrijeme ljudima koji to zaslužuju i koji me trebaju.”

Mudri ističe da mu je tekst pjesme “Snovi i jave” jedan od dražih. Malo je artistički, ali dovoljno jasan da pogodi gdje treba. I kako kaže, ne može pobjeći od sebe, niti treba.

“To je tako kad su tata i ujak pisci, genetika te jednostavno povuče prema poeziji, makar pokušavao ‘pisati jednostavno’', objašnjava Mudri. Kao i sve ostalo oko mladog glazbenika, i spot ima posebnu priču. Budući da je pjesma dosta “privatna”, htjeli su da spot bude sličan, blizak, topao, iskren.



“Ovo je vjerojatno prvi i zadnji put da sam uspio nagovoriti suprugu Teu da bude u spotu, pogotovo u ovako prirodnom izdanju. Ali upravo takvi smo si najdraži. Bez filtera, bez glume, bez produkcijskih trikova koji ubiju stvar.”

Spot je snimljen bez velikog plana, mobitelom, usputno, na putovanju kroz Italiju, ali uz puno lijepih osjećaja. U spotu ćete vidjeti kadrove Milana, jezera Como, Lago di Garda, Bergamo, Cassano Magnago, Varese.

“Spavali smo u dvorcu izgrađenom u 19. stoljeću Castello dei Cento Tetti, iliti dvorac sa 100 krovova. Nismo htjeli klasični godišnji na moru ili u hotelu, pa se ovo činilo kao zanimljiva alternativa. I negdje između hladnih zidova starog dvorca, toplih zagrljaja i slučajnih kadrova, nastao je spot koji ne pokušava biti ništa drugo nego iskren.” Mudri je prije sjajnog, prepoznatljivog vokala, još bolji interpretator kojega se mora doživjeti uživo. Svakim novim singlom i nastupom Mudri dobiva sve veću pažnju publike, a autorskim radom polako dolazi do sve većeg broja nastupa i novih slušatelja. Nove pjesme želi staviti na test slušateljima, a nakon uspješnog albuma i singlova poput „Tvoj dodir“, „Nije tajna“, „Priča o nama“ i “Ono nešto”, Mudri inspirirano i romantično nastavlja uživati u glazbenom stvaralaštvu.